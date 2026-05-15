Обиженный мужчина сжег Volkswagen супруга своей возлюбленной

Ради женщины мужчины способны на многое: стихи, подвиги, бессонные ночи. А иногда — и на что похуже. Обида, ревность, канистра бензина — и вот уже Volkswagen превращается в груду обгоревшего металла. От любви до ненависти — один шаг. А до уголовного дела — ещё короче.

В Железногорске Красноярского края полиция задержала 41-летнего мужчину, который решил свести счеты с обидчицей нестандартным способом. По версии следствия, 6 мая он поругался со своей знакомой, к которой испытывал романтические чувства. Вечером, будучи пьяным и обиженным, он отправился гулять по городу. В голову пришла «гениальная» мысль: отомстить женщине через ее супруга — сжечь его автомобиль.

Как рассказали в ГУ МВД, злоумышленник взял ёмкость с бензином, пришел во двор дома на улице Ленина, где проживает семья. Облил Volkswagen мужа горючей смесью, бросил пустую канистру под машину и поджог. Автомобиль выгорел практически полностью. Потерпевшие оценили ущерб в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путём поджога). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Пока что подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Вместо того чтобы выяснить отношения словами или просто пережить обиду, мужчина выбрал путь разрушения. Любовь, переросшая в ненависть, всегда проигрывает. Особенно когда в руках канистра, а в сердце — злоба.