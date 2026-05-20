Видеоблогер Марк Булах арестован за пробку на Патриарших прудах

Обычно диваны встречают уставших после рабочего дня людей в гостиных, а не пересекают проезжую часть. Но московский блогер с товарищами в очередной раз решили шокировать публику на оживленной вечерней дороге. Движение встало, люди не могли попасть домой, а полиция приехала на раздачу протоколов.

Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов, 16 мая на Патриарших прудах в Москве было проведено несогласованное массовое мероприятие. Видеоблогер Марк Булах с друзьями, включая скандального автоблогера Эдварда Била, использовал электросамокаты для перевозки дивана по Малой Бронной улице. Импровизированный «мебельный кортеж» привел к блокировке проезда автомобилей, ограничению доступа людей к жилым домам и социальным объектам. Пресненский районный суд признал Булаха виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (создание помех инфраструктуре при проведении непубличных акций). Ему назначено 15 суток административного ареста.

Всякому креативу есть границы. И эти границы — правила дорожного движения и здравый смысл. Диван не является транспортным средством, даже если водрузить его на самокаты. Блогер хотел хайпа, а получил 15 суток и испорченную репутацию.

Впрочем, Булах — не первый, кто «додумался» креативно «апгрейдить» самокат мебелью. Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Беларуси сельские подростки оснастили двухместный самокат креслом с помойки и выехали на проезжую часть.