Подростки соорудили двухместный самокат с креслом и выехали на проезжую часть

Белорусский журналист, который ежедневно мониторит дорожные происшествия и сам обучает людей вождению, вдруг стал свидетелем необычной сцены: во дворе одного из жилых массивов он заметил движущийся объект, который сложно было идентифицировать даже опытному взгляду.

Как сообщает «Onlíner», инструктор по вождению Юрий Краснов, ведущий профильной рубрики на этом портале, возвращался по улице Гало. Не спеша, как и положено во дворах. И вдруг из-за припаркованных машин на дорогу выкатывается нечто: самокат, на котором примостилось некое подобие мягкого кресла. Видимо, юные конструкторы нашли выброшенную мебель у мусорных баков и решили дать ей вторую жизнь — в качестве транспортного средства.

В кресле с комфортом расположились двое приятелей. Они лихо подкатили к перекрёстку и вовремя затормозили, заметив приближающийся автомобиль. Сам свидетель тоже успел среагировать — потому и не превышал скорость. А вот если бы на его месте оказался другой водитель, который торопился и не ожидал увидеть перед бампером «мебельный агрегат» с двумя седоками, последствия могли быть печальными.

Детская фантазия не знает границ, но чувство самосохранения у неё, увы, иногда отсутствует. Водителям же остаётся лишь одно: во дворах сбрасывать газ до минимума. Потому что неизвестно, кто и на чём вырулит из-за угла.