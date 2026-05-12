Подростки соорудили двухместный самокат с креслом и выехали на проезжую часть

Как сообщает «Onlíner», инструктор по вождению Юрий Краснов, ведущий профильной рубрики на этом портале, возвращался по улице Гало. Не спеша, как и положено во дворах. И вдруг из-за припаркованных машин на дорогу выкатывается нечто: самокат, на котором примостилось некое подобие мягкого кресла. Видимо, юные конструкторы нашли выброшенную мебель у мусорных баков и решили дать ей вторую жизнь — в качестве транспортного средства.
В кресле с комфортом расположились двое приятелей. Они лихо подкатили к перекрёстку и вовремя затормозили, заметив приближающийся автомобиль. Сам свидетель тоже успел среагировать — потому и не превышал скорость. А вот если бы на его месте оказался другой водитель, который торопился и не ожидал увидеть перед бампером «мебельный агрегат» с двумя седоками, последствия могли быть печальными.
Детская фантазия не знает границ, но чувство самосохранения у неё, увы, иногда отсутствует. Водителям же остаётся лишь одно: во дворах сбрасывать газ до минимума. Потому что неизвестно, кто и на чём вырулит из-за угла.