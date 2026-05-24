Подтяжка лица: как в России борются с воровством фар на Porsche

Крайне распространенный ранее метод незаконного обогащения методом кражи c неудачно закрепленных производителем с точки зрения безопасности фар Porsche, не только, как ни странно, не исчез из арсенала отечественного криминалитета, но и подрос в доходности: запчасти крепко подорожали. Впрочем, снять сегодня с премиального «немца» фару уже не так просто, как это было раньше: владельцы постарались и защитили драгоценную оптику народным методом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ни для кого не секрет, что фары с «Порше» слетают легко: присоска, пара ловких движений — и вынимай блок стоимостью свыше 100 000 рублей, если брать новый у любого официала. Началась эта беда у кроссоверов культового бренда еще в Германии и на первых партиях. Легенда гласит, что однажды «лежачий полицейский», на который как-то раз наехал автовоз, привел к массовой «катапультации» фар чуть ли не со всех погруженных на него машин.

Говорят, после этого защелки сделали жестче, однако жулики по всему миру, заметив на своем пути Porsche Cayenne — в первую очередь видят фары, которые очень просто снять. И продать, поскольку оптика для любой машины — в цене всегда, а уж для этой марки — тем более.

Каких только мер не предпринимали владельцы, чтобы свои фары защитить: и лазером гравировали, и пленками заклеивали, и защелки переуплотняли. Но воз и ныне там: фары по-прежнему снимают: уж слишком высока цена этой запчасти на «вторичке» — доходит до 150 000 рублей за пару. Забавно, но жулики не стесняются продавать даже оптику с гравировками и откровенно поломанными в результате извлечения защелками — цену чуть пониже, и покупатель найдется. Такие времена, увы.

Однако решение этой болезненной проблемы «поршеводов» было найдено. Отныне на маркетплейсе и даже на рыночном развале можно приобрести специальные, очень плотные и доработанные под задачу резиновые жгуты, укомплектованные подробнейшей инструкцией по установке. Оснастив такой «подтяжкой» блок-фару, можно идти домой спокойно: снять ее, не открыв капот, уже не выйдет, она даже не качается и не шевелится в гнезде!

И здесь упор не столько на надежность, сколько на осознание механики кражи: оценив, что автомобиль оснащен дополнительной системой защиты, вор просто бросит это дело и сбежит — у него нет времени разбираться и взламывать капот. Тем более, что зачастую этим противозаконным и глубоко порицаемым действом заняты отнюдь непрофессионалы, а банальные наркоманы или пропойцы.

Им не под силу открыть капот машины, да и бить стекло они не будут — только внимание к себе привлекут лишнее. Поэтому и уйдут, «несолоно хлебавши». Что, собственно говоря, хозяину Cayenne и требовалось. Дешево, быстро и сердито — как мы любим.