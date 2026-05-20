Пешеход застрелил водителя из ружья за парковку на тротуаре

Некоторые люди настолько остро воспринимают любую несправедливость, что готовы карать нарушителей не словом, а оружием. Борьба пешехода с хамством автовладельца началась с крика, а закончилась выстрелом в упор.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, перед судом предстанет 39-летний житель региона. По версии следствия, в начале марта он выстрелил в человека из охотничьего ружья. Ранение оказалось смертельным. Конфликт разгорелся из-за того, что убитый припарковал свою машину на тротуаре. Сначала недовольство высказывал приятель фигуранта. Затем трое мужчин встретились, чтобы выяснить отношения. Началась драка, и тогда обвиняемый достал ружье и выстрелил.

Российское общество все чаще сталкивается с вопиющим всплеском агрессии, когда люди берут на себя роль судьи и палача. Вместо того чтобы вызвать полицию или эвакуатор, человек хватается за оружие. Парковка на тротуаре — это нарушение, но не смертный приговор. Однако обостренное чувство справедливости, помноженное на «достоевщину», ведет к трагедиям. Нам всем пора задуматься: где грань между желанием наказать и собственным преступлением? И кто дал некоторым право ее переступать?