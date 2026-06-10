Мужчина затолкал в автомобиль 10-летнюю девочку и увез к себе домой

Девочка ушла гулять и не вернулась. Двое суток поисков, тревога, отчаяние. Страшные подозрения родителей оправдались: их дочь похитили. Взрослый мужчина насильно усадил ребенка в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает сетевой ресурс «СургутИнформ-ТВ», инцидент произошел 7 июня в Нижневартовске. 10-летняя школьница гуляла в районе Комсомольского озера. В этот момент 47-летний местный житель, по версии следствия, запугал девочку, силой посадил в свой автомобиль и отвез к себе домой. Там он незаконно удерживал несовершеннолетнюю до тех пор, пока ее не освободили сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемого задержали, следствие ходатайствует о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства этого пугающего преступления.

Увы, но случаи похищения детей не становятся редкостью. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как пьяный мужчина увел 15-летнюю девочку с парковки у дома в Екатеринбурге.