Пьяный мужчина увёл 15-летнюю девочку с парковки у дома в Екатеринбурге

Зачем взрослый, нетрезвый мужчина уводит с собой чужого ребёнка, оставленного отцом в машине? Похититель до сих пор не признал вину и не назвал причину. Его мотив остался загадкой.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, 14 февраля 2025 года мужчина, будучи пьяным, заметил на стоянке у дома №147 по улице Куйбышева 15-летнюю девочку. Она сидела в припаркованном автомобиле и ждала отца. Злоумышленник открыл дверцу, а когда подросток вышла, схватил ее за руку и увел в сторону автобусной остановки.

Он долго водил ее по улицам, потом и вовсе привел к себе домой. Правда, жена наотрез отказалась впускать несовершеннолетнюю. Школьница провела ночь в подъезде. Утром девочка пришла в аптеку неподалеку, где ей помогли связаться с родственниками.

В суде мужчина вину не признал, мотивы не объяснил. Его осудили на шесть лет колонии строгого режима по статье о похищении несовершеннолетней и обязали выплатить 160 тысяч рублей моральной компенсации.