Трехлетнего мальчика в оставили в салоне детсадовского автобуса, и он погиб

Маленький мальчик остался в запертой машине на жаре. Его хватились только тогда, когда было уже поздно. Трагедия в Кашкадарьинской области Узбекистана унесла жизнь воспитанника частного детского сада. И это не первый случай: сотрудников предупреждали о недопустимости подобной халатности.

Как сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, инцидент произошел в Камашинском районе Кашкадарьинской области. Трехлетнего воспитанника частного детского сада забыли в автомобиле. Из-за халатности и невнимательности сотрудников учреждения ребенок умер.

В ведомстве отметили, что ранее руководство и работники детсада неоднократно предупреждались о строгом соблюдении правил перевозки детей. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Договор с владельцем детсада расторгнут.

Аналогичную трагическую историю, как в душном салоне у ребенка не выдержало и остановилось сердце, рассказывал портал «АвтоВзгляд» — 2-летняя девочка умерла в раскалившейся на жаре машине.