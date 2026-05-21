2-летняя девочка умерла в раскалившейся на жаре машине

Отец отвлекся, поехал не туда и забыл двухлетнюю дочь в машине. На дворе — аномальная жара под 40 градусов. Когда спохватились, было уже поздно.

В душном салоне у ребенка не выдержало и остановилось сердце

Как сообщает «The Guardian», трагедия случилась 21 мая в испанском городе Брион в регионе Галисия. Температура воздуха поднялась до 38 градусов. Отец утром отвез старшего ребенка в школу, а младшую, двухлетнюю девочку, должен был доставить в детский сад. Но по пути мужчина отвлекся на телефонный звонок, потерял концентрацию и поехал на работу. Малышка осталась в закрытой машине на парковке.

В 15:00 мать пришла забирать дочь из детсада и не обнаружила ее там. Родители сразу поняли, что случилось. Вызвали скорую, но врачи лишь констатировали смерть — у девочки остановилось сердце от теплового удара. Полиция расследует инцидент. Городской совет Бриона объявил два дня траура. Семье оказывают психологическую поддержку.

Автомобиль на солнцепеке может превратился в смертельную ловушку. В жару салон машины становится буквально духовкой, и дети в ней гибнут за считанные часы.