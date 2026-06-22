Банда подставщиков заработала 50 млн, инсценируя ДТП с премиальными иномарками

Они покупали дорогие машины, оформляли их на подставных лиц, а затем аккуратно разбивали в «авариях». Страховые компании платили миллионы, думая, что это обычные ДТП. На деле — хорошо отлаженный криминальный бизнес.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Москве пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на инсценировках ДТП. Злоумышленники покупали автомобили премиум-класса, оформляли их на подставных лиц, ставили на учёт, а затем устраивали подконтрольные аварии.

Стоимость ремонта разбитых иномарок в некоторых случаях приравнивалась к цене нового авто. Общий ущерб страховым компаниям превысил 50 миллионов рублей. Возбуждено семь уголовных дел по факту мошенничества. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Легкие деньги на авариях давно прельщают нечестных соотечественников. Так, недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Приморье осудили мошенников, которые подстроили более 20 аварий. Благодаря инсценировкам ДТП они получили свыше 7 млн рублей.