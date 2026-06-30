Bugatti Криштиану Роналду за 9 млн долларов оказался фальшивкой

Громкая история о приобретении блогером из России спорткара у португальского футболиста Криштиану Роналду оказалась обманом. Роскошный Bugatti Veyron, который выдавали за автомобиль Криштиану Роналду, ранее принадлежал организатору финансовой пирамиды в Дагестане.

Громкая сделка произошла в июне. Как тогда сообщалось, российский ютубер стал обладателем коллекционного гиперкара Bugatti Veyron, который якобы принадлежал португальской суперзвезде. Вместе с автомобилем он получил подписанную футболку, мяч и фирменные часы с гравировкой. Сам владелец рассказывал, что не является фанатом футбола, но машина Роналду для него — это символ. По его версии, он договорился о покупке через соцсети, заплатив $9 млн, хотя рыночная стоимость авто была почти вдвое ниже.

Новое расследование telegram-канала «SHOT» полностью перевернуло эту историю. Выяснилось, что никакого Роналду в сделке не было. Настоящим владельцем Bugatti оказался дагестанский мошенник, осужденный за создание финансовой пирамиды. Его гиперкар с 2013 года находился в розыске. После отсидки аферист уехал за границу, а машину продали блогеру за 130 млн рублей.

Впрочем, креативщик попался на лжи и про сувенирку. Атрибутика с символикой футболиста оказалась куплена в обычном магазине за 17 и 16 тысяч рублей. Таким образом, легенда о покупке авто у португальца разбилась о суровую реальность. История о покупке у звезды мирового футбола — не более чем красивая сказка для подписчиков.