Подростки оседлали питбайк втроем и попали в ДТП с Nissan

Опасный заезд на питбайке для троих подростков закончился больничной койкой. Юный водитель без «прав» с двумя пассажирами за спиной вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой. Теперь полиция выясняет, кто доверил детям мототехнику.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло в деревне Селятино Наро-Фоминского городского округа. 17-летний водитель питбайка, на котором также находились двое пассажиров 15 и 17 лет, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan. В результате аварии все трое подростков госпитализированы с травмами.

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено вопросу, как несовершеннолетние оказались на мототранспорте, предназначенном для одного человека, и кто допустил их к управлению.

Увы, но питбайкеры нередко попадают в трагические истории. Так, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как 11-летний школьник убил соседского малыша, неудачно прокатив его на питбайке. Четырехлетний мальчик погиб в Подмосковье, ударившись головой о турник.