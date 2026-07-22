В трагическом ДТП погибла молодая актриса из фильма «Годзилла против Конга»

В США трагически оборвалась жизнь актрисы, известной по роли Джии в фильмах «Годзилла против Конга» и «Годзилла и Конг: Новая империя». Утренняя авария стала смертельной для 18-летней Кейли Хоттл. Происшествие шокировало поклонников и коллег по киноцеху.

Как сообщает TMZ со ссылкой на отца актрисы Джошуа Хоттла, трагедия случилась утром 21 июля в штате Мэриленд. 18-летняя девушка получила тяжелые травмы, ее сердце остановилось по дороге в больницу.

Кейли Хоттл начала сниматься в рекламе еще в детстве. В 2021 году она сыграла Джию в фильме «Годзилла против Конга» — глухую девочку, которая общается с Кинг-Конгом с помощью языка жестов. В 2024 году актриса вернулась к этой роли в картине «Годзилла и Конг: Новая империя».

Увы, но совсем недавно мировой кинематограф понес другую потерю. Как рассказывал портал «АвтоВзгляд», машина с турецкой актрисой из популярного сериала 19-летней Гамзе Саклы и ее подругой врезалась в столб на разделительной полосе, после чего ее выбросило на встречку и обе девушки погибли.