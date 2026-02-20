Филлеры без перегибов: что мужчины меняют во внешности, тренды косметологии

Главное отличие от женского подхода к апгрейду внешности — мужчины не хотят, чтобы им сделали просто красиво. Они обычно желают получить версию себя же, которая выглядит так, будто просто человек просто хорошо спит, тренируется и сохраняет невозмутимость героев Иствуда, не нервничая по пустякам. Да чего там, даже бровью не поведя. Поэтому все современные тренды косметологии строятся вокруг незаметности, функциональности и сохранения мужественности вашего родного лица. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, что пользуется спросом.

КОЖА КАК ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ СТАТУСА

Первое, что массово стали делать мужчины, это работать с качеством кожи. Потому что дорогие часы можно снять или поменять на еще более дорогие, а лицо, понятное дело, нет.

— Лазерные шлифовки, фототерапия, BBL, микроигольчатый RF — словом, все, что выравнивает тон, убирает сосуды, постакне и пресловутые следы стресса. Запрос простой: чтобы кожа выглядела плотной и свежей, — утверждает эксперт.

Если посмотреть на Райана Рейнольдса или Криса Хемсворта, видно, что дело не только в генетике — эти люди явно носят лицо, за которым системно следят. И вам, по-совести говоря, никто не мешает делать то же самое.

ИНЪЕКЦИИ: ЛЕГКОСТЬ И ДЕЛИКАТНОСТЬ

Мужчины почти никогда не просят разгладить ботоксом лоб прямо-таки в ноль. Им важно убрать избыточную суровость, складку между бровями, вечное недовольное выражение лица. А вот мимика при этом должна оставаться. Пример Брэдли Купера — плохой, зря он затянулся в стиле Фантомаса.

Хороший же пример — Джейсон Стэтхем. Его лоб отлично двигается, эмоции прекрасно читаются, но при этом нет ощущения, что лицо постоянно напряжено (даже если по сюжету требуется сделать сложное и суровое выражение). Это и есть современный мужской ботокс — легкая и правильная коррекция, а не тотальная заморозка всего на свете.

ФИЛЛЕРЫ, НО ТОЛЬКО КАК КАРКАС

Кажется, что филлеры — это такая женская история. Но в мужской эстетике их используют не для увеличения объема (деликатно умолчим о случаях, когда и это явный предмет страданий), а для улучшения структуры: линия челюсти, подбородок, иногда скулы.

Цель — вернуть геометрию, которую благополучно съедают возраст и законы гравитации. Если посмотреть на Дэвида Бекхэма последних лет, видно, как аккуратно держится нижняя треть лица. Каркас лица явно поддержан, но очень искусно — и за счет этого сохраняется ощущение брутальности и моложавости.

ВОЛОСЫ: ОТ ПЕРЕСАДКИ ДО КАМУФЛЯЖА

Еще один мощный тренд — работа с волосами. Пересадки стали рутиной, а не роскошью для небожителей. Плюс активно используют камуфляж седины, уплотнение, плазмотерапию кожи головы. Посмотрите на Илона Маска или Джона Траволту в разные периоды жизни — наглядная демонстрация того, как сильно волосы меняют восприятие возраста и статуса.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

И, наконец, самый растущий сегмент — аппаратные процедуры без уколов. «SMAS-лифтинг, ультразвук, микротоки, лимфодренаж — все, что подтягивает, убирает отеки и возвращает лицу (и телу, чего уж там) тонус. Мужчины любят эти процедуры, на них вроде бы ничего не меняется, но на деле меняется и лицо, и самооценка.

А еще это отличный легальный шанс вздремнуть прямо посреди бела дня", — говорит косметолог. Регулярно такие вещи делают актеры, телеведущие, политики — да и вообще все, кто живет в графике недосыпа, перелетов и стресса, но должен выглядеть прилично.

ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, БУДТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ

В общем, главный тренд, который объединяет все вышеперечисленное — незаметность и естественность. Никаких губ уточкой, никаких «лисьих глаз», никаких резких трансформаций. Только свежесть, плотность кожи, четкость линий и ощущение возвращения из отпуска. Идеальный результат мужской косметологии, повторимся, это когда окружающие думают, что человек просто сменил образ жизни на более здоровый и правильный — кстати, это тоже не помешает сделать, право слово.