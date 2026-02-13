Весенний апгрейд: как мужчине собрать базовый бьюти-уход

Зима делает с мужской кожей примерно то же, что реактивы коммунальных служб с асфальтом: сушит и трескает. Весной все это неожиданно проявляется — шелушения, мешки под глазами, тусклый цвет лица, раздражение после бритья.

И вот тут выясняется, что один гель «15-в-1 для всего» уже не подходит. Мужской уход уже давно перестал быть блажью и причудой звезд буржуинского происхождения, нынче это базовая гигиена для любого порядочного представителя сильной половины человечества. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, что конкретно стоит выбрать — и почему весной это особенно актуально.

НАЧНИТЕ НЕ С УМЫВАНИЯ

Большинство проблем начинается с неправильного очищения. Мыло и агрессивные гели смывают защитный барьер, после чего кожа начинает либо сохнуть, либо с удвоенной скоростью «жирниться» в ответ.

— Весной это особенно заметно: кожа уже обезвожена после отопления, а набирающее силу солнце усиливает чувствительность. Нужно мягкое средство, которым не стоит тереть лицо до вожделенного скрипа — это правило работало разве что в детском саду, сейчас про него можно забыть, — объясняет эксперт.

КРЕМ ТОЧНО НЕ НУЖЕН

Мужчины часто игнорируют дамские легкомысленные глупости наподобие крема, пока кожа не начинает буквально взывать о помощи. Весной защитный барьер обычно у всех ослаблен: тут и ветер, и перепады температур, и ультрафиолет. Ну и общая усталость после долгой зимы. Легкий увлажняющий крем прекрасно работает как защитная пленка — удерживает влагу и убирает ощущение стянутости.

НЕ СПИРТ, А ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Лосьоны со спиртом были хороши для наших дедушек, но с тех пор утекло немало воды, а мир стал другим. Спирт, конечно, отлично дезинфицирует, но одновременно сушит и травмирует кожу.

— Современные aftershave-средства — это, скорее, что-то ближе к успокаивающим сывороткам: ищем в составе пантенол, алоэ, центелла, ниацинамид. Весной, когда кожа и так раздражена, последствия грамотного выбора ощущаются особенно хорошо, — утверждает косметолог.

АБСОЛЮТНО МУЖСКОЙ МАСТХЭВ

Да, даже если вы не на пляже, даже если солнце спрятано за тучами, и вы вообще не любитель долгих пеших прогулок (дела сами себя не сделают). SPF в дневном креме или отдельным средством совершенно необходимо для профилактики фотостарения и лишней пигментации. Вы же не хотите выглядеть словно сморщенный башмак лет через -дцать?

БЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Кожа у всех разная: у кого-то жирная, у других чувствительная, у третьих комбинированная. Если вы не знаете своего типа (бывает, ничего страшного), спросите у своей возлюбленной или у косметолога.

Универсальные банки «для всех типов» работают как костюм из супермаркета — вроде носить, конечно, можно, но сидит так себе, честно говоря.

Лучше одна нормальная умывалка, один крем и средство после бритья под свою кожу. Минимум усилий — максимум эффекта. Ну, а если вы осилите еще и патчи под глаза, и скраб раз в неделю — это прямо уровень бог.