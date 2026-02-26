Не яичницей единой: 5 вариантов вкусных и полезных мужских завтраков

Либо вы заглатываете горячий кофе на бегу и потом уже обедаете чем-то более приличным, либо героически съедаете прямо с утра первое, второе и компот — после чего хочется только лечь и больше никуда не идти, не достигать, не зарабатывать и не покорять. А это не айс, в целом.

Проблема еще и в том, что после 30-35 организм при таком режиме начинает давать сбои: скачки сахара, язва желудка, тяжесть, сонливость, раздражительность, лишний вес, выпадение волос — в общем, солидный такой букет неприятностей. Нормальный завтрак дает человеку работоспособность, тестостерон, концентрацию и банально ровное настроение. Мы собрали пять рабочих вариантов, которые закрывают эти задачи.

ОМЛЕТ С МОРЕПРОДУКТАМИ

Яйца — база. Добавление креветок, кальмаров или лосося резко поднимает уровень белка, йода и омега-3. Такой завтрак хорошо работает на когнитивку, щитовидную железу и противовоспалительный фон. Плюс дает более долгую сытость без тяжести, в отличие от классики с беконом.

Чтобы не вставать два раза, давайте заодно уж поставим все точки над и в животрепещущем вопросе про яйца. Их успешно реабилитировали после «холестериновой истерии», когда с 70-х до 2000-х просто-таки демонизировали.

В итоге оказалось, что холестерин в яйцах действительно есть (180-200 мг в желтке), но у большинства людей пищевой холестерин не очень-то связан с уровнем холестерина в крови, а умный организм регулирует синтез сам.

Фото: Melissa Belanger/unsplash.com

Таким образом смело можно съедать по два-три яйца в день, а если вы завсегдатай качалки — то и вовсе до шести. А все потому, что это — один из самых нутритивно плотных продуктов: там практически полный аминокислотный профиль, холин, очень годный для мозга и печени, лютеин и зеаксантин (нужны для зрения), ну и жирорастворимые витамины в ассортименте.

ШАКШУКА

Ну и чтобы совсем уж закрыть тему. Яйца, томаты, специи, иногда бобовые или мясо — вполне себе вариант завтрака. Томаты и специи дополнительно работают на сосуды и противовоспалительный фон, а бобовые дают сытость без тяжести. А еще — все это дело очень нарядно выглядит на шкворчащей сковороде, такое и даме сердца предложить не совестно после энергичной ночи (нет, мы ни на что не намекаем).

ТОСТЫ С РОСТБИФОМ И ПАСТРАМИ

Цельнозерновой хлеб (не просто темного оттенка, а прямо реально полезный — это таки две большие разницы!) плюс качественное мясо и много, очень много зелени. Все это в сумме дает стабильный уровень сахара и хорошую дозу клетчатки, железа и белка. Такой завтрак особенно актуален тем, кто тренируется или много работает головой: вы останетесь вполне себе сытым примерно до обеда и не начнете клевать носом уже через час.

ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ

Выглядит подозрительно, согласны. Но по факту такой вариант годится не только фитоняшкам — это в принципе один из самых функциональных завтраков. Белок из йогурта, жиры, микроэлементы и витамины из орехов, антиоксиданты из ягод. Все они отлично работают на микробиом, уровень энергии и восстановление после тренировок. Плюс не перегружает ЖКТ, если впереди активный день — словом, замечательный вариант для тех, кто не может есть тяжелую еду с утра, но и на одном кофе жить уже надоело (и правильно, кстати).

Фото: Heather Ford/unsplash.com

КАША

Да, овсянка или гречка сами по себе — в принципе, нормально не только посетителям детсада, но и их папам и дедушкам, но скучновато. Добавление яйца пашот, сыра, авокадо или слабосоленой рыбы превращает тривиальную кашу в полноценный белковый завтрак с клетчаткой. Такой формат особенно хорош в холодный сезон и в периоды высокой нагрузки.