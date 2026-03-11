Мы с друзьями ходим в баню: что это дает здоровью, о каких правилах помнить

Не зря, ой не зря в русском языке есть идиома, посылающая человека в баню, когда он явно начинает путать берега или демонстрировать неадекватность любой степени. Баня перерождает, очищая тело и голову. Это один из редких ритуалов, который пережил века почти без изменений, и мужчины приходят туда не только ради жара и пара. Это пространство, где все без галстуков, даа и вообще без одежды, а значит, равны по определению в буквальном смысле.

Советы терапевта, что можно делать в парной и после нее — и что прямо-таки запрещено

Но баня — это не только удовольствие, правильно проведенный сеанс в парной может заметно поддержать здоровье: улучшить работу сосудов, снять напряжение мышц, перезагрузить нервную систему. Правда, у этого ритуала есть свои правила — и вот их-то лучше знать заранее. Подробностями поделился терапевт Евгений Митрюхин.

ЖАР КАК ТРЕНИРОВКА ДЛЯ СОСУДОВ

Когда человек заходит в парную, температура кожи начинает быстро расти. Организм, естественно, реагирует расширением сосудов, учащением пульса и усилением кровообращения. «По сути, это мягкая тренировка сердечно-сосудистой системы, тело неизбежно учится быстрее адаптироваться к нагрузкам. Улучшается микроциркуляция, ткани получают больше кислорода, мышцы расслабляются. После выхода из парной давление постепенно снижается, и появляется то самое ощущение легкости и приятной усталости», — объясняет эксперт. В общем, регулярные визиты в баню, конечно, никак не заменяют спорт, но вполне могут стать полезным дополнением к нему.

Фото: Iglucraft/unsplash.com

ПАР ПОМОГАЕТ МЫШЦАМ ВОССТАНОВИТЬСЯ

Ну и продолжая тему фитнеса. После тренировок, долгих перелетов или тяжелой рабочей недели мышцы часто болят и ноют. А тепло действует на них почти терапевтически — под воздействием пара мышечные волокна расслабляются, уменьшается спазм, улучшается кровоснабжение тканей. Именно поэтому многие спортсмены используют баню как часть восстановления. Если добавить к этому добрый веник в умелых руках — березовый, дубовый или эвкалиптовый — эффект становится еще заметнее. Массаж ветками и листьями стимулирует кровоток и лимфодренаж, а эфирные масла растений дают эффект ингаляции.

ПОЧЕМУ БАНЯ ХОРОШО ДЕЙСТВУЕТ НА ГОЛОВУ

С мышцами понятно, но ведь есть еще и мозг. Высокая температура активизирует механизмы расслабления: снижается уровень стрессовых гормонов, тело переходит из режима постоянной готовности к битве за успешные успехи и прочие авралы в режим восстановления. После нескольких заходов в парную дыхание становится глубже (спасибо физиологии), а мысли — спокойнее. Не случайно, кстати, баня всегда была местом задушевных разговоров — нагота, знаете ли, как-то располагает в искренности и откровенности.

ЧТО В БАНЕ ДЕЛАТЬ МОЖНО И ДАЖЕ НУЖНО

Правильный банный сеанс обычно строится вокруг нескольких простых принципов. Во-первых, заходы в парную должны быть короткими. Обычно достаточно пяти-десяти минут, после чего стоит выйти и дать телу остыть.

Фото: Al Butler/unsplash.com

«Во-вторых, важно пить много: жар усиливает потоотделение, и организм теряет жидкость, так что хорошая минеральная вода, травяной чай или обычная вода подходят лучше всего. В-третьих, полезно чередовать тепло и охлаждение. Контрастный душ, холодный бассейн, сугроб или даже просто прохладный воздух помогают сосудам работать активнее и усиливают ощущение бодрости», — подчеркивает врач.

ЧЕГО В БАНЕ ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СТОИТ

Самая распространенная ошибка — алкоголь, что бы там ни показывали в культовых советских фильмах. Он усиливает нагрузку на сердце и сосуды, которые и так работают в интенсивном режиме из-за высокой температуры. Не стоит и сидеть в парной слишком долго. Перегрев — частая причина головокружения и плохого самочувствия. И, наконец, в баню не стоит идти с температурой, острыми воспалениями или серьезными проблемами с сердцем — в этих случаях тепло может оказаться не терапией, а лишней нагрузкой. Словом, правильная баня — это не соревнование на выносливость и не повод бряцать теми самыми местами, которые в бане так трогательно и откровенно раскрыты миру. А способ оздоровиться и перезагрузиться.