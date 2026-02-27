Не только шампунь: полный гид по борьбе с перхотью у мужчин

Перхоть появляется не в момент жизненного краха, не от плохого дешевого шампуня, который вы впопыхах схватили «по акции». Это — результат пересечения физиологии, образа жизни и... банального, простейшего мужского упрямства. Разбираемся, в чем тут дело, в чем причины шелушения и какие стратегии помогут победить и не пустить снова.

Про нее редко говорят и пишут, но никто от этой напасти не застрахован

ГОРМОНЫ И ЖЕЛЕЗЫ

Мужская кожа головы часто жирная просто по определению. Андрогены стимулируют работу сальных желез, а избыток себума становится идеальной средой для дрожжевых грибков Malassezia, именно они вызывают появление перхоти. Тут все просто: чем активнее выработка кожного сала, тем выше вероятность шелушения, зуда и воспаления.

Именно поэтому у мужчин перхоть встречается чаще и протекает драматичнее, чем у женщин. Спасение: шампуни с кетоконазолом, пиритионом цинка, селеном, климбазолом. Курсами, а не разовым применением. При выраженной жирности хорошо приучить себя еще и к регулярному мытью головы — правильно, что важно, выбранным средством.

СТРЕСС ВСЕМУ ГОЛОВА

Хроническое напряжение не только стремится добить последнюю оставшуюся нервную клетку, но и меняет состав кожного сала (в худшую, конечно, сторону), снижает локальный иммунитет кожи и ускоряет обновление клеток эпидермиса. В итоге кожа начинает «осыпаться» быстрее, чем успевает отшелушиваться естественно.

Ну и понятно, что перхоть часто становится просто невыносимой в периоды недосыпа и жестких дедлайнов — когда голова занята всем, кроме самой головы. Как бороться, тоже понятно, убрать все усугубляющие факторы: начать спать нормально, а не как обычно, вернуться в спортзал и дубасить по боксерской груше вместо того, чтобы скрипеть гневно зубами. Ну и магний какой-то попить, нервы успокоить.

Фото: Slavcho Malezan/unsplash.com

ОШИБКИ УХОДА

Два мужских полюса: мыть голову раз в неделю или брать самый жесткий шампунь, чтобы отмывать прямо-таки до скрипа. В первом случае накапливается себум и грибковая флора. Во втором — исключительно успешно разрушается защитный барьер кожи, и она, натурально, отвечает шелушением. Тут нужно стать настоящий самураем, постичь дзен и обрести некий срединный путь. Потому что он таков, и более не каков — просто мягкое, но регулярное очищение.

ПИТАНИЕ И ДЕФИЦИТЫ

Кожа головы (ну и прочие стратегически важные части тела, давайте начистоту) чувствительны к дефициту цинка, витаминов группы B, омега-3, белка и железа. Вообще, чекап давно проходили?

Далее — избыток сахара, алкоголя и фастфуда усиливает воспалительные процессы и меняет состав кожного сала. Тут методы борьбы простые: добавить жирную рыбу, яйца, орехи, зелень. При выраженной перхоти — проверить ферритин и цинк. Про анализы не просто так спросили — займитесь уже собой, пока не посыпалось что-то более серьезное, чем перхоть.

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ

Если к шелушению добавляются красные пятна, жирные желтоватые чешуйки, все чешется и бесит, шелушиться начинают еще и брови, борода и крылья носа,

речь может идти о себорейном дерматите. Это хроническое состояние, требующее уже лечебных средств, а иногда и дерматолога. Врач, скорее всего, пропишет аптечные шампуни курсом, противогрибковые лосьоны, а может быть, и мягкие кортикостероиды.