Не только шампунь: полный гид по борьбе с перхотью у мужчин

ГОРМОНЫ И ЖЕЛЕЗЫ
Мужская кожа головы часто жирная просто по определению. Андрогены стимулируют работу сальных желез, а избыток себума становится идеальной средой для дрожжевых грибков Malassezia, именно они вызывают появление перхоти. Тут все просто: чем активнее выработка кожного сала, тем выше вероятность шелушения, зуда и воспаления.
Именно поэтому у мужчин перхоть встречается чаще и протекает драматичнее, чем у женщин. Спасение: шампуни с кетоконазолом, пиритионом цинка, селеном, климбазолом. Курсами, а не разовым применением. При выраженной жирности хорошо приучить себя еще и к регулярному мытью головы — правильно, что важно, выбранным средством.
СТРЕСС ВСЕМУ ГОЛОВА
Хроническое напряжение не только стремится добить последнюю оставшуюся нервную клетку, но и меняет состав кожного сала (в худшую, конечно, сторону), снижает локальный иммунитет кожи и ускоряет обновление клеток эпидермиса. В итоге кожа начинает «осыпаться» быстрее, чем успевает отшелушиваться естественно.
Ну и понятно, что перхоть часто становится просто невыносимой в периоды недосыпа и жестких дедлайнов — когда голова занята всем, кроме самой головы. Как бороться, тоже понятно, убрать все усугубляющие факторы: начать спать нормально, а не как обычно, вернуться в спортзал и дубасить по боксерской груше вместо того, чтобы скрипеть гневно зубами. Ну и магний какой-то попить, нервы успокоить.
ОШИБКИ УХОДА
Два мужских полюса: мыть голову раз в неделю или брать самый жесткий шампунь, чтобы отмывать прямо-таки до скрипа. В первом случае накапливается себум и грибковая флора. Во втором — исключительно успешно разрушается защитный барьер кожи, и она, натурально, отвечает шелушением. Тут нужно стать настоящий самураем, постичь дзен и обрести некий срединный путь. Потому что он таков, и более не каков — просто мягкое, но регулярное очищение.
ПИТАНИЕ И ДЕФИЦИТЫ
Кожа головы (ну и прочие стратегически важные части тела, давайте начистоту) чувствительны к дефициту цинка, витаминов группы B, омега-3, белка и железа. Вообще, чекап давно проходили?
Далее — избыток сахара, алкоголя и фастфуда усиливает воспалительные процессы и меняет состав кожного сала. Тут методы борьбы простые: добавить жирную рыбу, яйца, орехи, зелень. При выраженной перхоти — проверить ферритин и цинк. Про анализы не просто так спросили — займитесь уже собой, пока не посыпалось что-то более серьезное, чем перхоть.
СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ
Если к шелушению добавляются красные пятна, жирные желтоватые чешуйки, все чешется и бесит, шелушиться начинают еще и брови, борода и крылья носа,
речь может идти о себорейном дерматите. Это хроническое состояние, требующее уже лечебных средств, а иногда и дерматолога. Врач, скорее всего, пропишет аптечные шампуни курсом, противогрибковые лосьоны, а может быть, и мягкие кортикостероиды.