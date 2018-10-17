Для грузовиков придумали особые комплексы фиксации нарушений

Однако уже в самом ближайшем будущем варианты «не слышу предложений, командир» канут в Лету. О чем на пресс-конференции в рамках международной выставки «Дорога-2018» в Казани сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. В планах ведомства массово оснастить отечественные трассы системами автоматического весогабаритного контроля.

На данный момент на федеральных дорогах установлено 27 «автоматов», «нацеленных» на дальнобойщиков, колесящих с превышением разрешенной массы. Однако в ближайший год количество приборов возрастет до 300.

Необходимость усилить контроль за грузоперевозчиками вполне прозаична: по «тяжеловесы» наносят серьезный урон дорожному полотну, в результате чего перекладывать асфальт приходится слишком часто.