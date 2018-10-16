ГИБДД экономит время своих сотрудников, выпуская на дороги аварийно-опасных водителей

6 октября в ДТП с участием автобуса и маршрутки в Тверской области расстались с жизнью 13 человек и еще шесть ранено. Около 25 граждан пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье. 10 октября в Якутии опрокинулся пассажирский автобус — 10 травмированных. В тот же день два автобуса — ПАЗ и «Нефаз» — столкнулись в Уфе, в результате чего за помощью обратилось 12 человек. 15 октября автобус и семь легковых автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области. А в Рыбновском районе Рязанской области зафиксировано столкновение фуры и маршрутки. Вот такая страшная картина всего за десять дней этого месяца! Но как смотрят на нее в, скажем, ГУ ОБДД МВД РФ?

Вместо того, чтоб предпринимать активные действия по предотвращению аварий с массовой гибелью людей в авариях с автобусами и маршрутками, автоинспекторы с маниакальной настойчивостью пытаются протолкнуть коррупционный проект по приему экзаменов на «права». То есть вместо усиления требований к подготовке и приему экзаменов у «автобусников», ужесточению контроля за временем труда и отдыха водителей, создания совместно с другими ведомствами системы периодического повышения квалификации таких водителей, ГИБДД настойчиво продолжает играть в игру под названием «реформа приема экзаменов». Которая в итоге позволит сесть за руль и автобусов, и обычных машин еще большему числу неподготовленных рулевых.