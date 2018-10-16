ГИБДД экономит время своих сотрудников, выпуская на дороги аварийно-опасных водителей

Фото avtovzglyad.ru
Серия страшных ДТП минувшей недели с участием общественного транспорта не вызвала никаких эмоций у ведомств, ответственных за безопасность дорожного движения в стране. Не прозвучало даже традиционных в таких случаев призывов «ужесточить», «ограничить», «взять под жесткий контроль». Хотя ситуация с «автобусно-маршруточной» аварийностью становится все напряженнее. Почему же молчит таже ГИБДД? Постараемся ответить на этот вопрос, но для начала вспомним о недавних трагедия…
Александр Ростарчук

6 октября в ДТП с участием автобуса и маршрутки в Тверской области расстались с жизнью 13 человек и еще шесть ранено. Около 25 граждан пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье. 10 октября в Якутии опрокинулся пассажирский автобус — 10 травмированных. В тот же день два автобуса — ПАЗ и «Нефаз» — столкнулись в Уфе, в результате чего за помощью обратилось 12 человек. 15 октября автобус и семь легковых автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области. А в Рыбновском районе Рязанской области зафиксировано столкновение фуры и маршрутки. Вот такая страшная картина всего за десять дней этого месяца! Но как смотрят на нее в, скажем, ГУ ОБДД МВД РФ?

Вместо того, чтоб предпринимать активные действия по предотвращению аварий с массовой гибелью людей в авариях с автобусами и маршрутками, автоинспекторы с маниакальной настойчивостью пытаются протолкнуть коррупционный проект по приему экзаменов на «права». То есть вместо усиления требований к подготовке и приему экзаменов у «автобусников», ужесточению контроля за временем труда и отдыха водителей, создания совместно с другими ведомствами системы периодического повышения квалификации таких водителей, ГИБДД настойчиво продолжает играть в игру под названием «реформа приема экзаменов». Которая в итоге позволит сесть за руль и автобусов, и обычных машин еще большему числу неподготовленных рулевых.

Фото avtovzglyad.ru

Против предполагаемых новаций выступило практически все экспертное сообщество, не носящее погоны. Эксперты однозначно заявляют, что полицейские реформы приведут к развалу не только экзаменационной работы, но и к ликвидации с таким трудом наконец-то выстроенной и налаженной системы подготовки водителей в стране. Коррупционная составляющая при этом возрастет в разы. Подтверждением тому — тот факт, что в новой версии экзаменов гаишники как черт от ладана бегут от приема экзаменов на автоматизированных автодромах. Почему? Да потому что там невозможно брать взятки — экзамен на площадке принимается без участия человеческого фактора, то есть объективно.
В числе критиков новаций — Минтранс, категорически выступающий против ослабления требований и отказа от приема экзамена на площадках у водителей большегрузов и автобусов. Серьезные замечания высказывает Минпросвещения. Но несмотря на все это, МВД с завидным упорством продолжает продвигать свой прожект, Это на площадке отлично видно, как испытуемый справляется с упражнениями, укладывается ли во временные рамки. А в городе? Принимающий тут и царь и бог.Как решил — так и будет. Ну чем не креатив? Да еще, как сообщают наши источники, есть план отказаться не только от сдачи экзаменов на площадках, но и от от автомобилей автошкол. Но где же тогда возьмется столько экзаменационных легковушек, мотоциклов, грузовиков и автобусов на всю страну?

Фото avtovzglyad.ru

Все просто — в полицейских умах созрела идея создания большой частной структуры по предоставлению платного транспорта на экзамен. Нетрудно догадаться, кому будет принадлежать такая контора. Такое уже было. во Владивостоке, где компания, принадлежащая коммерсантам, близким шефу местного ГИБДД, сдавала в аренду гражданам машины на экзамен. Отказаться, как вы понимаете, было нельзя. Правда, эта история закончилась уголовным делом.

Одним словом, создается устойчивое впечатление, что служивые, по многолетней привычке, тратят время и деньги налогоплательщиков на проталкивание и обслуживание исключительно собственных интересов, игнорируя общественное мнение. А иначе как расценить их навязчивое стремление протолкнуть свой скандальный проект если учесть, что из 575 экспертных заключений, полученных в ходе его публичного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, на пять предложенных вопросов 83% оказались резко отрицательными.

Но ГУ ОБДД МВД РФ это ничуть не смутило и оно продолжает настаивать на своем, скатываясь в некоторых своих официальных разъяснениях до откровенного словоблудия. Заявляя, например, что один из неоспоримых плюсов нового порядка приема экзаменов — экономия времени сотрудников полиции. Чем аукается такая «бережливость» на дорогах, мы уже говорили — тяжелейшими авариями, уносящими жизни и здоровье десятков тысяч россиян.

автошколы, экзамены в ГАИ, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД, коррупция
16 октября 2018
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