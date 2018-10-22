Почему лоси выходят на дороги и бросаются под колеса машин

Конструктивная особенность лося — длинные ноги и тяжелое туловище с головой, увенчанной мощными рогами — делает его особенно опасным для пассажиров и водителя. При аварии с участием этого животного люди в салоне автомобиля фактически беззащитны: все технологические барьеры автомобиля находятся ниже тела лося, поэтому при столкновении 600-килограммовая туша летит прямиком в салон.

Лоси выходят на дорогу круглый год сразу по нескольким причинам: во-первых, конечно, гон, когда «гормон» вскружил сохатому голову, притупив чувство страха. Во-вторых, автомобильные магистрали часто пересекают пути миграции животных, рассекая лесные угодья на куски. Лось, ведомый инстинктом, переходит из одной части леса в другую и порой даже не замечает кусков асфальта, которые несут смерть. Третий и самый распространенный в зимний период повод выйти на полотно дороги — реагенты, с помощью которых пытаются побороть лед. Все они содержат соль, которая лосям жизненно необходима. Раньше для «сохатых» лесники готовили специальные солончаки, куда подкладывали соль круглый год, а сегодня, когда лесной службы практически не осталось — лесники есть только в заповедниках да заказниках — лоси вынуждены сами искать, где «нализаться». Вот они и находят — на дорогах!