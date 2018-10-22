Почему лоси выходят на дороги и бросаются под колеса машин

Осень и весна — время многочисленных аварий с участием животных. Особенно опасны столкновения с лосем — лесной коровой, вес котороой достигает 600 кг, а рост в холке — 2,3 метра. С начала августа и до конца октября у «сохатых» начинается гон, животные начинают вести себя агрессивно и становятся опасными не только для пешеходов, но и для автомобилистов.
Конструктивная особенность лося — длинные ноги и тяжелое туловище с головой, увенчанной мощными рогами — делает его особенно опасным для пассажиров и водителя. При аварии с участием этого животного люди в салоне автомобиля фактически беззащитны: все технологические барьеры автомобиля находятся ниже тела лося, поэтому при столкновении 600-килограммовая туша летит прямиком в салон.
Лоси выходят на дорогу круглый год сразу по нескольким причинам: во-первых, конечно, гон, когда «гормон» вскружил сохатому голову, притупив чувство страха. Во-вторых, автомобильные магистрали часто пересекают пути миграции животных, рассекая лесные угодья на куски. Лось, ведомый инстинктом, переходит из одной части леса в другую и порой даже не замечает кусков асфальта, которые несут смерть. Третий и самый распространенный в зимний период повод выйти на полотно дороги — реагенты, с помощью которых пытаются побороть лед. Все они содержат соль, которая лосям жизненно необходима. Раньше для «сохатых» лесники готовили специальные солончаки, куда подкладывали соль круглый год, а сегодня, когда лесной службы практически не осталось — лесники есть только в заповедниках да заказниках — лоси вынуждены сами искать, где «нализаться». Вот они и находят — на дорогах!
Что же делать, когда вы увидели лося на дороге? Ни в коем случае нельзя пользоваться клаксоном и дополнительными световыми приборами: есть шанс, что животное спокойно пересечет магистраль и отправится по своим делам, даже не обратив на вас внимание. Если лось стоит на обочине и «злоупотребляет» солью, то надо постараться объехать его стороной: будьте аккуратны, совершайте маневр на небольшой скорости, при этом необходимо иметь возможность резко ускориться. Если животное расценит автомобиль, как опасность или как конкурента, то рогатый может решиться на атаку. Чем больше животных на обочине — тем больше вероятность такого развития событий. Особенно, если в стаде преобладает молодняк.
Точной инструкции, позволяющей избежать конфликта с «сохатым», нет и никогда не будет. Лось — дикое животное, нрав которого не позволяет точно спрогнозировать его поведения даже профессионалу. Будьте аккуратны, внимательны и сосредоточены, не пропускайте знаки, которые информируют о большой популяции лосей и старайтесь отводить на поездку светлые часы — ночью лоси активнее выходят на дорогу.