Комплексы фиксации нарушений ПДД, по мнению ГИБДД, убивают россиян

Поводом для разногласий послужили приборы фото- видеофиксации нарушений ПДД. А точнее — информационные дорожные знаки, которые должны быть загодя установлены до щедрой на штрафы камеры. Представитель Росавтодора посетовал, что предупреждающие о камерах знаки не просто мешают, а сводят на нет все потуги по перевоспитанию водителей-лихачей. Дескать, прожженный нарушитель мчит по дороге во весь опор, но как только видит предупреждение о работающем радаре, сразу же становится паинькой. А потому Федеральное дорожное агентство выступает с инициативой отмены предупреждающих о «засаде» табличек.
Не нарушай — не будешь платить
А в качестве главного аргумента приводит тезис о том, что и ГИБДД, и дорожники исходят из принципа «презумпции невиновности водителей». Мол, всех шоферов мы априори считаем законопослушными, а потому предупреждать о том, что через 150 метров их авто будет сфотографировано, не имеет смысла, ибо соблюдающего ПДД шофера фотофиксаторы нарушений никоим образом не касаются. И в целом с данной позицией не поспоришь: не нарушай — не будешь платить. Далее функционер от Росавтодора долго и красочно рассказывал о полезности камер в плане привития водителям культуры, о том, сколько денег эти чудо приборы несут в бюджет, и как эти средства помогают делать наши дороги лучше и безопаснее…