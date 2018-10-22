Комплексы фиксации нарушений ПДД, по мнению ГИБДД, убивают россиян

И вот когда речь зашла о наполняемости бюджета, дурман от красивых слов развеялся и пришло озарение: намерение на законодательном уровне избавиться от предупреждающих о камерах знаках продиктовано лишь одним желанием — повысить коэффициент полезного действия этих самых «электронных помощников» ГАИ. Как говорится, не предупрежден, значит — не вооружен.

Считать всех шоферов законопослушными — полнейшая, увы, утопия. Невзирая на самые жесткие законы, преступность любого рода никогда не иссякала. Более того, знатоки истории уголовного права рассказывают о том, что больше всего карманных краж в старину случалось именно тогда, когда на городской площади казнили очередного пойманного воришку. А уж рассчитывать, что приборы фото- видеофиксации нарушений, расставленные инкогнито, способны заставить водителей всегда и везде ездить по Правилам, тем паче не приходится. Уверен, понимают это и чиновники, а потому свое меркантильное желание «срубить бабла» маскируют под различные благовидные концепции.

Только бизнес. Ничего личного

То что за электронными блюстителями дорожного правопорядка стоят в первую очередь огромные деньги, а уж потом — забота о человеческих жизнях, красноречиво говорят места их установки. Как правило, камеры появляются не там, где аварийно опасные участки, а там, где вероятность окупить вложения наиболее высока.

Вдумайтесь: прежде чем повесить камеру, проводятся экономические расчеты целесообразности ее установки! Так, инсталляция одного комплекса обходится примерно в 700 000 рублей, которые должны окупиться минимум за 3 месяца, а максимум — за полгода его работы. Не говорится о том, что за 3—4 месяца мы спасем, например, жизни как минимум двух наших соотечественников, не посадим в инвалидные коляски 18 человек и дадим право на жизнь 4 детям.