Комплексы фиксации нарушений ПДД, по мнению ГИБДД, убивают россиян

Безобидный спор, случившийся между главным гаишником страны Михаилом Черниковым и представителем Росавтодора на круглом столе «Актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в РФ», прошедшем в Казани в рамках международной выставки «Дорога-2018», сулит перерасти в острый конфликт двух государственных структур. У одного ведомства на кон поставлено сохранение жизней и здоровья десятков тысяч россиян, у другого — экономия многомиллиардных сумм.
Дмитрий Зленко

Поводом для разногласий послужили приборы фото- видеофиксации нарушений ПДД. А точнее — информационные дорожные знаки, которые должны быть загодя установлены до щедрой на штрафы камеры. Представитель Росавтодора посетовал, что предупреждающие о камерах знаки не просто мешают, а сводят на нет все потуги по перевоспитанию водителей-лихачей. Дескать, прожженный нарушитель мчит по дороге во весь опор, но как только видит предупреждение о работающем радаре, сразу же становится паинькой. А потому Федеральное дорожное агентство выступает с инициативой отмены предупреждающих о «засаде» табличек.

Не нарушай — не будешь платить

А в качестве главного аргумента приводит тезис о том, что и ГИБДД, и дорожники исходят из принципа «презумпции невиновности водителей». Мол, всех шоферов мы априори считаем законопослушными, а потому предупреждать о том, что через 150 метров их авто будет сфотографировано, не имеет смысла, ибо соблюдающего ПДД шофера фотофиксаторы нарушений никоим образом не касаются. И в целом с данной позицией не поспоришь: не нарушай — не будешь платить. Далее функционер от Росавтодора долго и красочно рассказывал о полезности камер в плане привития водителям культуры, о том, сколько денег эти чудо приборы несут в бюджет, и как эти средства помогают делать наши дороги лучше и безопаснее…

Фото avtovzglyad.ru

И вот когда речь зашла о наполняемости бюджета, дурман от красивых слов развеялся и пришло озарение: намерение на законодательном уровне избавиться от предупреждающих о камерах знаках продиктовано лишь одним желанием — повысить коэффициент полезного действия этих самых «электронных помощников» ГАИ. Как говорится, не предупрежден, значит — не вооружен.

Считать всех шоферов законопослушными — полнейшая, увы, утопия. Невзирая на самые жесткие законы, преступность любого рода никогда не иссякала. Более того, знатоки истории уголовного права рассказывают о том, что больше всего карманных краж в старину случалось именно тогда, когда на городской площади казнили очередного пойманного воришку. А уж рассчитывать, что приборы фото- видеофиксации нарушений, расставленные инкогнито, способны заставить водителей всегда и везде ездить по Правилам, тем паче не приходится. Уверен, понимают это и чиновники, а потому свое меркантильное желание «срубить бабла» маскируют под различные благовидные концепции.

Только бизнес. Ничего личного

То что за электронными блюстителями дорожного правопорядка стоят в первую очередь огромные деньги, а уж потом — забота о человеческих жизнях, красноречиво говорят места их установки. Как правило, камеры появляются не там, где аварийно опасные участки, а там, где вероятность окупить вложения наиболее высока.

Вдумайтесь: прежде чем повесить камеру, проводятся экономические расчеты целесообразности ее установки! Так, инсталляция одного комплекса обходится примерно в 700 000 рублей, которые должны окупиться минимум за 3 месяца, а максимум — за полгода его работы. Не говорится о том, что за 3—4 месяца мы спасем, например, жизни как минимум двух наших соотечественников, не посадим в инвалидные коляски 18 человек и дадим право на жизнь 4 детям.

Фото avtovzglyad.ru

Таким образом получается, что если на вверенной прибору территории он до такой степени дисциплинируют водителей, что те перестанут нарушать, видеокамеру придется убрать, исходя из экономической нецелесообразности ее дислокации. А потому, дорогие товарищи автомобилисты, можете снова здесь крошиться в винегрет.

ГИБДД ополчилась на камеры

К счастью, беспринципный финансовый подход в вопросе установке камер понимают не только простые автомобилисты, но и сотрудники главного гаишного ведомства страны. Шеф ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников, вступил в нешуточную дискуссию с чиновниками Росавтодора, заявив, что основополагающим моментом в обеспечении безопасности дорожного движения должно стать не количество выписанных приборами штрафов, а реальное снижение смертности на дорогах:

– Мы считаем, что главное предназначение камеры не наказать нарушителя, а предотвратить само нарушение, — говорит генерал. — Подъезжая к пешеходному переходу или к зоне, где дорогу могут перебегать дети, водитель должен сбавить скорость. И, поверьте, когда он видит знак, предупреждающий о работающей камере, он это делает. Я не хочу наивно полагаться на то, что все водители законопослушны и не нарушают ПДД. Я хочу, чтобы на конкретном аварийно-опасном участке не было смертей и травм. Каким образом это будет достигнуто — путем установки искусственной неровности или знака об установленной камере — мне все равно. В некотором смысле, информирующие о приборах знаки и соответствующая разметка работают лучше самих пресловутых камер…

И действительно: что радости от камеры, тайком висящей подле пешеходного перехода, где туда-сюда снуют школьники, если иные водители носятся тут на около космических скоростях? Ну, выписали нарушителю штраф за превышение, но вернет ли эта бумажка жизнь ребенку, которого он сбил?.. Пожалуй, это первый случай в истории современной Госавтоинспекции, когда ее глава поставил во главу угла именно спасение жизней, а не коммерческие интересы каких-либо структур.

Операторы машинного доения

Однако позиция ГИБДД больно бьет по карману лобби, которое получает солидные барыши от использования камер. Поверьте, в бюджет региона попадает лишь часть от собранных штрафов. Немалые финансовые потоки идут в бездонные кошельки различных организаций, занимающихся обслуживанием приборов. Стоит ли говорить, что большинство этих фирмочек так или иначе связаны с чиновникам различной масти, которые и лоббируют повсеместную установку камер и отмену знаков, информирующих о них. Кроме того, многие приборы фото- видеофиксации нарушений ставятся за счет средств частных инвесторов, вступающих в концессионные отношения с государством. А любую инвестицию надо отбивать, а значит в основе установки камер будет лежать только коммерческий интерес.

Потому-то позиция генерала Черникова уже нашла мощнейшее сопротивление в определенных кругах. По их заказу готовятся публикации в СМИ и сюжеты на телевидении, сладко рассказывающие о том, какую неземную пользу всему человечеству несут волшебные приборы видеофиксации, и почему столь необходимо отменить разметку и знаки, предупреждающие о «всевидящем оке». По факту же такой подход приведет к тому, что количество смертей на дорогах страны может возрасти.

Наблюдать за противостоянием здравого смысла с коммерческими интересами определенных групп было бы чертовски интересно, если не столь грустно. У ГИБДД за спиной лишь здравая идея, нацеленная на снижение смертности на дорогах, в то время как для лоббистов с серьезными деньгами шоферская братия — не более чем дойная корова, и они бросят все ресурсы, чтобы сохранить существующую систему.

ГОСДУМА ПОДДЕРЖИТ ГИБДД?

Впрочем, у автоинспекции неожиданно появились серьезные соратники среди законотворцев. В Госдуму вот-вот будет внесен законопроект, регламентирующий установку приборов фото- видеофиксации нарушений. В пояснительной записки к инициативе говорится, что собственники автодорог ставят камеры не на опасных участках с целью снижения числа аварий, а в бессистемном порядке — как правило, с целью получения прибыли.

Фото mapcam.info

Таким образом, установка комплексов видеофиксации не выполняет свою основную функцию, направлена на зарабатывание денег как региональными бюджетами, так и коммерческими структурами.

И если законопроект успешно пройдет все процедуры и обретет статус закона, то камеры будут приравнены к дорожным знакам и разметке, которые могут устанавливаться только в строго определенных местах. Сейчас же их расстановка носит бессистемный характер и представляет собой узаконенную систему вымогательства. Приборы часто монтируют на небольшом расстоянии друг от друга, что приводит к выписыванию двух штрафов за одно нарушение; устанавливают треноги в зоне действия временных знаков, будто специально позабытых дорожными службами; специально в зоне работы камер вводят ограничение скорости, хотя объективных предпосылок для этого нет, о чем не раз писал портал «АвтоВзгляд».

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22 октября 2018
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