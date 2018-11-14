В России официально разрешили чинить дороги во время снега и дождя

В ведомстве, правда, поспешили добавить, что работники должны будут соблюдать необходимые технологические условия. Это значит, что раньше эти условия дорожники не соблюдали?

Впрочем, требования в документе тоже весьма сомнительные и абсурдные — нужно предварительно очистить покрытие от льда-снега, пыли-грязи, а затем просушить ее специальным термоприбором. После — покрыть битумом, и только потом асфальтом.

Про технологии укладки самой асфальтобетонной смеси ничего не сказано. Зато Росавтодор порекомендовал увеличить число спецтехники, в частности, катков. Больше ресурсов — больше вложений! Как думаете, не с учетом ли чьих-то личных интересов?