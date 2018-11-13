Американо. Без сахара: длительный тест-драйв Infiniti Q50

Фото: АвтоВзгляд
Немного дымный, чуть с горчинкой, но терпкий и вкусный. Его нужно употреблять обжигающе горячим и чистым, отказавшись от молока и сахара. Они все портят. Да, Infiniti Q50 — такой. Настоящий американо.
Евгений Васин

Его нельзя не заметить в потоке. Спустя годы экспериментов и кинопроб, парни из Infiniti наконец-то определились со стилем своих машин. Страшно даже представить, сколько это стоило на деле, но оно того, черт возьми, стоило: Альфонсо Альбайса, главный дизайнер Infiniti до недавнего времени, и вовсе не усидел на своем стуле после нового прорыва, став креативым директором «Всея Nissan». Это ли не подтверждение крутости нового поколения? Локомотивом всего это великолепия должен стать младший представитель семьи седанов — Infiniti Q50. Потянет ли?

Конечно! Злой, импульсивный и отчаянный дизайн экстерьера, образ одиночки-селфмэйд, который педалируется в свежих выпусках глянцевых журналов — портрет машины. Кузовная мода становится агрессивнее, и он — на гребне волны. Старый диагноз, застывший во времени, откровенно спорный образ прошлых «фиников», наконец-то ушел. Черная полоса сменилась белой. Они все хороши, но Q50 — самый лаконичный.

Каждая деталь, каждая черта, каждый элемент имеет значение. Если смотреть на него в профиль, можно даже указать места, где кисть творца останавливалась, а где нажим усиливался. Обилие декора, вроде сечения бамперов и замысловатого орнамента световых приборов говорит об увлеченности, достатке времени и желании созидать. На него потратились, но делали это с большим удовольствием и знанием дела. Это заметно невооруженным взглядом. Раскатисто, уверенно, на порядок выше. Чувствуется порода!

Экспрессия художника осталась снаружи, интерьер сделали нарочито уютным и стильным, руководствуясь канонами Старого света. Машина должна стать интернациональной, поэтому искусственно лишена привязок к месту рождения и прописке. Глубокая и низкая посадка, обращенные к водителю приборы и органы управления, полное отсутствие острых углов и архаизмов, вроде крошечного хронометра в центральной части торпедо. Infiniti Q50 — современный и космополитичный. И точка.

Он не похож на немецких богатеев, хотя бороться за внимание будет именно с ними: не кичится роскошью, не разбрасывается чрезмерно дорогими материалами отделки, не хвастает заимствованиями у лучших законодателей класса. Но уже с первого знакомства в нем чувствуется благородство и характер, не шарм, но определенный задор, который и отделяет его от массового сегмента даже премиальных транспортных средств.

Сохранив озорные и немного безбашенные замашки настоящего американца, которыми издревле славились машины «Инфинити», Q50 получил «прививку Европы»: мотор и трансмиссию от Mercedes. Называя вещи своими именами, он перестал быть тем, кем были его предшественники: огромный и мощный движок, к которому в довесок давали автомобиль. Новое 211-сильное «турбосердце» азартно, но уже не столь расточительно — «полтинник» стал куда бережнее относиться к дорожающему топливу — но продолжает бодро набирать скорость.

Надо сказать, что удачный тандем мотора и автоматической «семиступки» позволил наконец-то уйти от гипертрофированного разделения комплектаций: если раньше младший в линейке седан был либо овощем, либо ракетой, то теперь ситуация сгладилась. Версия о 405 силах, конечно, ураган, но и стартовая комплектация способна удивлять. Семь секунд до первой сотни стоят тех восьми литров АИ-95, которые он неохотно заберет на 100 км.

А дальше раскрывается «изюм», начинается та самая, любимая всеми поклонниками Infiniti Америка. Подвеска. Она, родная. Мягкая, расхлябанная, глотающая кочки, но совершенно не приспособленная к быстрой езде по плохим дорогам. Стоит раскрыться и зайти на московский вираж, дугу на Третьем транспортном или «бабочку» МКАД, как машина начинает выбиваться из рук. Переставляться.

На малых скоростях это незаметно и настроения не портит, но ведь Infiniti Q50 медленно-то не умеет. К тому же, классический задний привод — всегда искра! Да, седан требует, чтобы руль держали двумя руками, не отвлекались от дороги, вдумчиво соблюдали ПДД. Иначе может возникнуть конфликт с дорогой. Для одних — это азарт, для других — дело привычки.

Infiniti Q50 надо потреблять по утрам, когда сонная еще столица выползает из дворов и медленно катится в сторону Сити. Вот тогда он особенно хорош: пробуждает за первые 300 метров, разгоняет сознание, заставляет кровь клокотать по венам и артериям, активируя весь потенциал мозга. В тандеме с чашечкой утреннего, организм получает избыточную долю кофеина и просыпается мгновенно. Эффект сногсшибательный, кажется, что часы замирают. Это вам не европейский латте, тут надо обладать определенной смелостью.

Теперь о предвкушении послевкусия. Цена «полтинника» стартует с отметки в 1 999 000 за тот самый двухлитровый космолет. Богатая комплектация Luxe потребует дополнительных двухсот тысяч, а версия «Спорт» обойдется в 2 499 000. Хотите настоящего вулкана, который извергается по мановению правой ноги? Три миллиона рублей и трехлитровый полноприводный седан ваш. Как и внимание окружающих на любом перекрестке.

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13 ноября 2018
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