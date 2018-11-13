Американо. Без сахара: длительный тест-драйв Infiniti Q50

Его нельзя не заметить в потоке. Спустя годы экспериментов и кинопроб, парни из Infiniti наконец-то определились со стилем своих машин. Страшно даже представить, сколько это стоило на деле, но оно того, черт возьми, стоило: Альфонсо Альбайса, главный дизайнер Infiniti до недавнего времени, и вовсе не усидел на своем стуле после нового прорыва, став креативым директором «Всея Nissan». Это ли не подтверждение крутости нового поколения? Локомотивом всего это великолепия должен стать младший представитель семьи седанов — Infiniti Q50. Потянет ли?

Конечно! Злой, импульсивный и отчаянный дизайн экстерьера, образ одиночки-селфмэйд, который педалируется в свежих выпусках глянцевых журналов — портрет машины. Кузовная мода становится агрессивнее, и он — на гребне волны. Старый диагноз, застывший во времени, откровенно спорный образ прошлых «фиников», наконец-то ушел. Черная полоса сменилась белой. Они все хороши, но Q50 — самый лаконичный.