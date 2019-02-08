В Москве устанавливают камеры, штрафующие за выезд на перекресток во время пробки

Фото: соцсети
С 1 марта в столице начинают работать новые средства фиксации нарушений ПДД. Камеры будут «выписывать» штраф за выезд на перекресток, где образовался затор. Иными словами, за препятствие движению транспортных средств в поперечном направлении. Позднее подобные устройства появятся по всей стране.
Лика Затворная

Речь идет об относительно недавно прижившейся на наших дорогах «вафельной» разметке — дорожных границах желтого цвета, не разрешающих пересечение в случае образовавшейся на проезжей части пробки.

Согласно ч.1 ст. 12.13 Административного кодекса РФ, штраф за подобное нарушение составит 1000 рублей. И чтобы наверняка уличить водителя в подобном деянии, система будет фиксировать не менее шести снимков, включая обзорные фотографии с разных ракурсов, а также демонстрирующих траекторию движения автомобиля и горящий в этот момент запрещающий сигнал светофора.

Фиксация нарушения будет вестись, когда машина, препятствующая проезду транспортных средств, следующих в поперечном направлении, так и не сдвинулась с места в течение пяти секунд. Первым перекрестком, где появится умный «глаз», станет пересечение Орликова переулка с Садовым кольцом.

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8 февраля 2019
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