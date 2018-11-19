КамАЗ запустит беспилотный электробус в серию

Фото: КамАЗ
КамАЗ собирается наладить серийный выпуск электрических автобусов с автопилотом под названием ШАТЛ (Широко Адаптивная Транспортная Логистика). Сейчас заводские инженеры обкатывают технологии на четырех прототипах, а также тестируют беспилотники на закрытых территориях и в парках, собирая отзывы первых пользователей.
Светлана Ермолаева

Беспилотный пассажирский автобус из Набережных Челнов начнет сходить с конвейера не раньше 2022 года. Причем использовать автобусы на дорогах общего пользования долгое время не будут: их удел — замкнутые территории и невысокие скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора ПАО «КамАЗ» Ирека Гумерова.

Напомним, что этим летом 12-местный электробус ШАТЛ КамАЗ-1221 представили публике на специальной трассе в Казани: прототип проехал по тестовому треку длиной в 650 метров на скорости 10 км/ч. Модель была разработана совместно со специалистами ФГУП «НАМИ» и может ездить только по асфальтированным дорогам, «опираясь» на спутниковую навигацию и различные датчики и радары.

Между тем, КамАЗ параллельно работает над беспилотным грузовиком для карьерных работ, его планируют выпустить к 2021 году.

новинки рынка, автопродажи, производители, производство, автозаводы, новая модель, автопилот, беспилотный автомобиль, трасса
19 ноября 2018
300