КамАЗ запустит беспилотный электробус в серию

Беспилотный пассажирский автобус из Набережных Челнов начнет сходить с конвейера не раньше 2022 года. Причем использовать автобусы на дорогах общего пользования долгое время не будут: их удел — замкнутые территории и невысокие скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора ПАО «КамАЗ» Ирека Гумерова.

Напомним, что этим летом 12-местный электробус ШАТЛ КамАЗ-1221 представили публике на специальной трассе в Казани: прототип проехал по тестовому треку длиной в 650 метров на скорости 10 км/ч. Модель была разработана совместно со специалистами ФГУП «НАМИ» и может ездить только по асфальтированным дорогам, «опираясь» на спутниковую навигацию и различные датчики и радары.

Между тем, КамАЗ параллельно работает над беспилотным грузовиком для карьерных работ, его планируют выпустить к 2021 году.