8 самых популярных примет у водителей

Птичий помет — к деньгам

Еще одна крайность: водители, убежденные в том, что птичий помет на кузове автомобиля обязательно принесет деньги, никогда не упустят возможности припарковать машину под дерево с гнездами. А потом так и ездят на авто, обгаженном пернатыми, ожидая прибыли. А ведь птичий помет не так безвреден для ЛКП, как кажется…

Ругаешь машину — она обидится

Даже если автомобиль пенсионного возраста с пугающей регулярностью «осыпается», некоторые водители, склонные к мистике, никому не позволяют негативно о нем отзываться. На вопрос «почему?» может последовать вполне серьезный, но настораживающий ответ: «Если она (машина) услышит, то вовсе обидится и умрет».

Нежность машину лечит

А вот если свой автомобиль наоборот все время хвалить, говорить ему нежные и добрые слова, то мелкие «простуды» у него пройдут сами собой. В этом также уверены многие автовладельцы с высшим образованием, но особенно — одинокие молодые женщины.