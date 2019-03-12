8 самых популярных примет у водителей

Наверняка всем известна категория водителей, которые воспринимают свой автомобиль, как живое существо. Обычно такие мистически настроенные граждане искренне верят во все приметы, связанные с машинами и склоняют к этому друзей и знакомых. Кто-то прислушивается, а кто в ответ на это крутит пальцем у виска. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые популярные суеверия у водителей.
Верить в приметы или не верить — личное дело каждого, но почему-то у некоторых иногда это доходит до откровенного маразма. Например, находятся настолько суеверные люди, что, шарахаясь от черной кошки, перебежавшей перед капотом, готовы разворачиваться на дороге с односторонним движением и ехать «против шерсти», нарушая ПДД. А ведь кроме пресловутой кошки известно еще немало примет.
Помыть машину — к дождю
Для многих особо бережливых водителей это суеверие нередко носит откровенно параноидальный характер. Всерьез считая, что выехав из автомойки, непременно пойдет дождь или снег, некоторые автовладельцы по этой причине вообще перестают мыть свою машину, и круглый ездят с замызганным кузовом.
Птичий помет — к деньгам
Еще одна крайность: водители, убежденные в том, что птичий помет на кузове автомобиля обязательно принесет деньги, никогда не упустят возможности припарковать машину под дерево с гнездами. А потом так и ездят на авто, обгаженном пернатыми, ожидая прибыли. А ведь птичий помет не так безвреден для ЛКП, как кажется…
Ругаешь машину — она обидится
Даже если автомобиль пенсионного возраста с пугающей регулярностью «осыпается», некоторые водители, склонные к мистике, никому не позволяют негативно о нем отзываться. На вопрос «почему?» может последовать вполне серьезный, но настораживающий ответ: «Если она (машина) услышит, то вовсе обидится и умрет».
Нежность машину лечит
А вот если свой автомобиль наоборот все время хвалить, говорить ему нежные и добрые слова, то мелкие «простуды» у него пройдут сами собой. В этом также уверены многие автовладельцы с высшим образованием, но особенно — одинокие молодые женщины.
Главное — не трогать в салоне автомобиля наличность, поскольку у сотрудников ГИБДД на это поразительный нюх. А уж если посчитаешь купюры, то до вечера тебя уже точно остановят. Причем соблюдаешь ты ПДД или нет — это по мнению мистиков совсем неважно.
Пес на дороге — к беде
Собака на обочине не сулит ничего хорошего, утверждают матерые шоферы. А уж если пес черный, то серьезные неприятности гарантированы. Хотя находятся и те, кто наоборот считает любую повстречавшуюся на дороге живность вороного оттенка самым счастливым знаком. Вероятно, как себя запрограммируешь, так оно и будет…
Засматриваешься на ДТП — к аварии
Пожалуй, это единственная примета, которая чаще всего сбывается. Ведь засматриваясь на ДТП, водитель отвлекается от управления машиной, а значит у него больше рисков догнать впереди идущий автомобиль иди задеть соседний. Так что лучше не зевать, ни на что не заглядыаться во время движения и уповать на здравый смысл.