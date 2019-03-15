АМПП назвал способы ухода от оплаты парковки в Москве

На появившееся в сети фото двух машин на платной парковке — со снятыми госномерами и скованными тросом на своем официальном сайте отреагировал московский мэр Собянин.

— Во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А, во-вторых, «хитрецов» эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать, — написал безвестный специалист пресс-службы правительства от имени Собянина С. С.

Уже через час пресс-служба АМПП распространила свое сообщение на эту тему.

— Фотография, которая разошлась сейчас, не новая, но некоторые продолжают рисковать и хитрить. Например, сегодня были эвакуированы оба автомобиля, вставшие вплотную друг к другу — один за парковку вторым рядом, второй — за подложный номер (в рамках решения антитеррористической комиссии города). Заверяем, что автомобили, припаркованные с нарушениями, без номеров, с подложными номерами эвакуируются и штрафуются — различные хитрости не проходят, — говорится в нем.

Судя по столь нервной реакции властей на фотоиллюстрацию этого способа ухода от платы за парковку, против него у них, на самом деле, методов не имеется.