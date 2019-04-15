«Автодор» поднял цены для отпускников на платных трассах

Госкомпания «Автодор», распоряжающаяся всеми российскими платными трассами, объявила о повышении цен на проезд по ним. Объяснение такого шага стандартно: начало летнего сезона.

Это означает, что компания намерена подзаработать дополнительные деньги на отпускниках, путешествующих на авто. Утверждается, что индексация не превысит уровень инфляции.

На самом деле, масштабы роста расценок составят, по разным данным, до 10 рублей для каждого платного участка — для легкового авто. Грузовики получат увеличение тарифа до 20 рублей за участок.

Автовладельца, который соберется путешествовать по наиболее популярной в летнее время дороге М-4, ждет увеличение расходов на 5—10 рублей за платный а участок. С учетом того, что их на трассе насчитывается 20 штук, масштаб подорожания можно легко оценить самостоятельно.