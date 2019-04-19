Яму какой глубины признают причиной ДТП

Признаками весны в наших краях можно считать не только прилетевших грачей и распустившиеся подснежники, но и многочисленные ямы на дорогах после зимнего сезона. Социально активные граждане не прочь пожаловаться во всевозможные инстанции, чтобы дыры в асфальте латали своевременно. Однако не все знают, что поводом для таких обращений могут служить выбоины только определенных размеров.
Каждый автовладелец в нашей стране обязан платить транспортный налог, а государство в свою очередь должно тратить эти деньги на профилактику и восстановление дорожного покрытия. Ведь любое повреждение полотна может стать причиной серьезного ДТП. Поэтому каждый водитель имеет полное право жаловаться на разбитый асфальт, не дожидаясь экстремальных последствий.
Размеры ямы
Качество российских дорог регламентируется нормам ГОСТа Р 50597−93. Пункт 3.1.2 фиксирует допустимые размеры отдельных ям, просадок и выбоин — их длина не должна превышать15 см, ширина — 60 см, а глубина — 5 см. Если водитель засвидетельствует на дороге углубление, где хотя бы один из этих параметров превышает норму, то он смело может накатать претензию. К ней следует приложить не менее трех четких информативных фотографий дорожного повреждения с общим планом, чтобы была возможность идентифицировать местность. На городских дорогах власти обязаны устранить выбоины в течение десяти дней, а на скоростных магистралях — в срок до пяти дней со дня предписания о необходимости проведения ремонтных работ.
Куда жаловаться
Адресовать свое обращение можно в ГИБДД, администрацию города или на электронный ресурс «РосЯма», который повсеместно контролирует работу дорожных служб. Для верности лучше отправить жалобы во все перечисленные инстанции, но в первую очередь логичнее обратиться в ГИБДД.
Самый быстрый и эффективный способ — использовать электронную форму приема обращений граждан по ссылке: https://гибдд.рф/request_main. По закону это приравнивается к стандартной бумажной версии жалобы. На сайте необходимо ознакомиться с правилами и условиями подачи документа, после чего нужно заполнить формы.
Если отправить претензию по почте заказным письмом в адрес местного подразделения ГИБДД, то процесс рассмотрения затянется. Более хлопотный способ — передать ее должностному лицу лично в день приема граждан. В этом случае скорее всего придется отстоять очередь и столкнуться с прочей бюрократией.
Полиция рассматривает претензию в течение 30 дней, и после проверки выносит в городской муниципалитет предписание о необходимости проведения ремонтных работ. Если ГИБДД и администрация города бездействует, следует обращаться в прокуратору или суд.