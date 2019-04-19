Яму какой глубины признают причиной ДТП

Куда жаловаться

Адресовать свое обращение можно в ГИБДД, администрацию города или на электронный ресурс «РосЯма», который повсеместно контролирует работу дорожных служб. Для верности лучше отправить жалобы во все перечисленные инстанции, но в первую очередь логичнее обратиться в ГИБДД.

Самый быстрый и эффективный способ — использовать электронную форму приема обращений граждан по ссылке: https://гибдд.рф/request_main. По закону это приравнивается к стандартной бумажной версии жалобы. На сайте необходимо ознакомиться с правилами и условиями подачи документа, после чего нужно заполнить формы.

Если отправить претензию по почте заказным письмом в адрес местного подразделения ГИБДД, то процесс рассмотрения затянется. Более хлопотный способ — передать ее должностному лицу лично в день приема граждан. В этом случае скорее всего придется отстоять очередь и столкнуться с прочей бюрократией.

Полиция рассматривает претензию в течение 30 дней, и после проверки выносит в городской муниципалитет предписание о необходимости проведения ремонтных работ. Если ГИБДД и администрация города бездействует, следует обращаться в прокуратору или суд.