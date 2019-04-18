Когда ГИБДД не может лишить прав за проезд под «кирпич»

MK
Большинство даже опытных автомобилистов достаточно смутно помнят точные формулировки ПДД и соответствующих статей КоАП, карающих за те или иные нарушения Правил. В полной мере это касается и знака «Кирпич», запрещающего проезд.
Максим Строкер

Наверняка 100% водителей правильно ответят, когда их спросят о том, что обозначает дорожный знак в виде белого прямоугольника, расположенного на фоне красного круга. Это «кирпич», скажут они, он запрещает проезд. А что будет за нарушение требований этого знака? Лишат «прав» — ответят 90% из них. И будут правы лишь отчасти.

На самом деле, в большинстве случаев, когда над дорогой висит такой знак, за нарушение его требований никакого лишения водительского удостоверения не предусмотрено. Если уж совсем быть точным, «лишить прав за проезд под кирпич» могут лишь в одном единственном случае: когда этот красно-белый знак висит над дорогой с односторонним движением. Или над полосой встречного движения магистрали с двусторонним движением.

Тут — да. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением полагается по части 3 статьи 12.16 КоАП (или по ч.4 статьи 12.15 КоАП) 5000 рублей штрафа или до полугода лишения «прав». Во всех остальных случаях проезд «под кирпич» лишением водительского удостоверения не грозит. Перечислим такие ситуации.

Первая — въезд под запрещающий знак во двор, переулок, автостоянку-парковку, АЗС или тому подобное место. Что бы не написал в протоколе сотрудник полиции, застукавший вас за этим занятием, знайте: никакого лишения вам не грозит.

В данном случае мы имеем в чистом виде статью 12.16 часть 1 — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Штраф за это — 500 рублей, не более.

То же самое можно сказать и о случае езды по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью. Над ними частенько вешают «кирпич». За это тоже, в случае чего, лишения ВУ не предусмотрено, только 500 рублей штрафа.

Как и въезд, например для разворота, под «кирпич» в технологический разрыв осевого ограждения на скоростной трассе. Хотя водитель, осуществляющий такой маневр, вполне может претендовать на звание «чудака» года.

Третий вид «кирпича», за проезд под который лишение водительских прав не применяется, — выезд на «выделенку», на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. Над ними тоже частенько красуются «кирпичи».

Так вот, за это нарушение лишения ВУ тоже нет — только 1500 рублей штрафа. А в Москве и Питере — 3000 рублей.

выделенная полоса, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
18 апреля 2019
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