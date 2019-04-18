Когда ГИБДД не может лишить прав за проезд под «кирпич»

Наверняка 100% водителей правильно ответят, когда их спросят о том, что обозначает дорожный знак в виде белого прямоугольника, расположенного на фоне красного круга. Это «кирпич», скажут они, он запрещает проезд. А что будет за нарушение требований этого знака? Лишат «прав» — ответят 90% из них. И будут правы лишь отчасти.

На самом деле, в большинстве случаев, когда над дорогой висит такой знак, за нарушение его требований никакого лишения водительского удостоверения не предусмотрено. Если уж совсем быть точным, «лишить прав за проезд под кирпич» могут лишь в одном единственном случае: когда этот красно-белый знак висит над дорогой с односторонним движением. Или над полосой встречного движения магистрали с двусторонним движением.

Тут — да. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением полагается по части 3 статьи 12.16 КоАП (или по ч.4 статьи 12.15 КоАП) 5000 рублей штрафа или до полугода лишения «прав». Во всех остальных случаях проезд «под кирпич» лишением водительского удостоверения не грозит. Перечислим такие ситуации.