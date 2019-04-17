Когда гаишник имеет право стрелять в водителя

Сотрудники полиции, в том числе и инспекторы ГИБДД, при исполнении своих служебных обязанностей вооружены табельным оружием. Применять его они имеют право в строго определенных случаях, и водителям неплохо было бы об этом знать. Портал «АвтоВзгляд» отметил, при каких условиях инспектор ДПС может направить на вас пистолет и нажать на курок.
Обстоятельства, когда стражу порядка разрешается стрелять на поражение, подробно прописаны в законе. Нетрудно догадаться, что жертвами применения огнестрельного оружия полицией рискуют стать в основном люди, угрожающие здоровью и жизни окружающих, в том числе и самих сотрудников правоохранительных органов. Например, гаишник в праве пальнуть, если на него вдруг станет кидаться кто-то из особо темпераментных водителей или пассажиров…
Угроза жизни
Согласно статье 23 закона «О полиции», любой страж порядка имеет право лично или в составе подразделения применять «огнестрел» для защиты себя или другого лица от посягательства, если оно сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья. В том числе, если речь идет об освобождении заложников.
Побег
Если водителя застигли при при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или даже чужой собственности, и он при этом пытается скрыться, в него также будут стрелять. Но только, если другим способом задержать гражданина невозможно.
Кроме того, люди в форме также имеют право приментить оружие для пресечения побега из-под стражи подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Сопротивление
Сотрудник полиции непременно направит дуло в сторону водителя или пассажира, если при задержании они оказывают вооруженное сопротивление. При отказе выполнять законное требование сдать свое оружие или боеприпасы, по ним также будут стрелять.
Любой полицейский должен достойно отразить вооруженное нападение на объекты, сооружения и помещения государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и частных граждан.
Если кто-то вздумает силой отобрать у гаишника пистолет или угнать его служебную машину — он должен быть готов, что его также возьмут на прицел. Это касается и попыток завладеть не только транспортными средствами полиции, но и любой боевой техникой, состоящей на вооружении МВД.
Запрет на стрельбу
Полицейские не имеют права стрелять на поражение в женщин, людей с явными признаками инвалидности и в несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику полиции. Но только если речь не идет о вооруженном сопротивлении или нападении, угрожающем жизни и здоровью окружающих в том числе и самих сотрудников. К тому же, стражам порядка не разрешается палить при значительном скоплении граждан, когда могут пострадать случайные лица.