Когда гаишник имеет право стрелять в водителя

Обстоятельства, когда стражу порядка разрешается стрелять на поражение, подробно прописаны в законе. Нетрудно догадаться, что жертвами применения огнестрельного оружия полицией рискуют стать в основном люди, угрожающие здоровью и жизни окружающих, в том числе и самих сотрудников правоохранительных органов. Например, гаишник в праве пальнуть, если на него вдруг станет кидаться кто-то из особо темпераментных водителей или пассажиров…

Угроза жизни

Согласно статье 23 закона «О полиции», любой страж порядка имеет право лично или в составе подразделения применять «огнестрел» для защиты себя или другого лица от посягательства, если оно сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья. В том числе, если речь идет об освобождении заложников.