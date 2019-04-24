На что пойдут многомиллионные инвестиции в платные дороги России

По статистике, опубликованной «Автодором», в первом квартале текущего года уровень ДТП на дорогах под их управлением упал на 16% относительно прошлогодних показателей, количество случаев с травмированными людьми снизилось на 15%, а в частности тяжелый травматизм стал встречаться реже на 27%.

Чаще всего фиксируют столкновения автомобилей, как попутные, так и боковые, а также наезды на пешеходов и стоящие авто. И главная причина — нарушение Правил дорожного движения: слишком высокая скорость, встал в неположенном месте или переходил, где нельзя.

В этом году компания собирается потратить 643 млн. рублей на то, чтобы эти показатели стали еще меньше. А если говорить точнее, то увеличится протяженность освещенных участков, появится больше надземных переходов, шумовой разметки и разделителей автомобильных потоков.

А между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», на трассе М-4 «Дон», где как раз главенствует «Автодор», начиная с 24 мая и вплоть до 15 сентября на участке с 589 по 741 км в праздничные дни, а также с пятницы по воскресенье днем (с 8:00 до 22:00) не будут пропускать грузовики грузоподъемностью, свыше 12 тонн. Тоже с целью увеличения безопасности.