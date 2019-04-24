Как инспекторы ГИБДД могут оштрафовать за езду без бампера на 5000 рублей

Бампер, как известно, является неотъемлемой частью конструкции автомобиля, поглощающей энергию при ударе. И хотя наличие этой детали особо не влияет на ездовые характеристики, высовываться на дорогу без нее — не лучшая затея, и дело здесь не только в безопасности. Как сотрудники ГИБДД штрафуют владельцев машин без бампера — одного или обоих — выяснил портал «АвтоВзгляд».
На автомобильных форумах не утихают споры относительно законности езды без бампера. Одни водители убеждены, что за такое «серьезное» нарушение предусмотрены солидные штрафы, другие же — активно это отрицают, упоминая лишь эстетическую сторону вопроса. Но как же обстоят дела на самом деле?
Начнем с того, что в ПДД упоминание о бамперах есть — загляните в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. Пункт 7.5: «Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики», где «защитное устройство» это и есть бампер.
Правда, отсутствие заднего (про передний в ПДД ни слова нет) защитного устройства не подпадает под неисправности, при которых водителю следует немедленно вызывать эвакуатор. Как гласит пункт 2.3.1 дорожных законов, в том числе и эту проблему шофер должен устранить на месте, а если это невозможно, то двигаться в сторону автосервиса.
Следовательно, если вас остановит сотрудник ГИБДД и попытается выписать штраф на 500 рублей по ч.1 ст.12.5 КоАП, то напомните ему, что отсутствие бампера — это не поломка тормозной или рулевой системы, и продолжать движение без него (повторимся — на СТО или на стоянку) не запрещается. А коль гаишник все же упрется рогом, сделайте в протоколе пометку: «При выезде со стоянки неисправностей не было, действовал согласно ПДД».
Проблема в том, что сотрудник придорожной полиции может не вспомнить про пункт 7.5 и «заднее защитное устройство», а сосредоточить свое внимание на регистрационном знаке, установленном не по ГОСТу. Те, у кого рамка «номера» расположена на крышке багажника с завода, могут спокойно выдохнуть. Остальные же — у кого «жестянки» должны находиться на бампере — рискуют лишиться 5000 рублей или даже «прав» (ст.12.2 КоАП).
Некоторые особо ушлые гаишники пытаются оштрафовать водителя, ссылаясь на пункт 7.18 все того же приложения «запрещенных» неисправностей. В нем, напомним, говорится о внесении каких-либо изменений без разрешения Госавтоинспеции — иными словами, о тюнинге.
Но разве относится отсутствие бампера к гаражному «улучшайзингу»? Конечно, нет. Настаивайте на том, что бампер отвалился, а вы лишь направляетесь к месту ремонта. В общем, действуйте по той же схеме, как если бы вас хотели обвинить в нарушении п. 7.5 ПДД.