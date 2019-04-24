Как инспекторы ГИБДД могут оштрафовать за езду без бампера на 5000 рублей

Проблема в том, что сотрудник придорожной полиции может не вспомнить про пункт 7.5 и «заднее защитное устройство», а сосредоточить свое внимание на регистрационном знаке, установленном не по ГОСТу. Те, у кого рамка «номера» расположена на крышке багажника с завода, могут спокойно выдохнуть. Остальные же — у кого «жестянки» должны находиться на бампере — рискуют лишиться 5000 рублей или даже «прав» (ст.12.2 КоАП).

Некоторые особо ушлые гаишники пытаются оштрафовать водителя, ссылаясь на пункт 7.18 все того же приложения «запрещенных» неисправностей. В нем, напомним, говорится о внесении каких-либо изменений без разрешения Госавтоинспеции — иными словами, о тюнинге.

Но разве относится отсутствие бампера к гаражному «улучшайзингу»? Конечно, нет. Настаивайте на том, что бампер отвалился, а вы лишь направляетесь к месту ремонта. В общем, действуйте по той же схеме, как если бы вас хотели обвинить в нарушении п. 7.5 ПДД.