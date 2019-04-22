Может ли инспектор ГИБДД оштрафовать водителя, управляющего машиной со сломанной рукой или ногой

Фото: АвтоВзгляд
Перелом конечности — будь то рука, нога или даже палец — пренеприятная трамва, ограничивающая человека в движениях на немальнький срок. Естественно, что с загипсованной частью тела крайне неудобно и управлять автомобилем… Так, постойте! А можно ли вообще садиться за руль с нарушением целостности какой-либо кости? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

В Правилах дорожного движения, как известно, можно отыскать достаточное количество абстрактных формулировок, которые могут трактоваться каждым водителем — и инспектором ГИБДД, что самое неприятное — по разному. В их число входит и пункт 2.7, где говорится, что водителю запрещено «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

И если с алкогольным, наркотическим и прочими опьянениями все понятно, то «болезненное и утомленное состояние» вызывает вопросы. Подпадает ли под эту формулировку перелом конечности? Вероятнее всего, подпадает. Также сюда можно отнести респираторные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой и насморком, всевозможные мигрени, обычное недомогание и многие другие проблемы со здоровьем.

А раз есть правило, значит, и штраф соответствующий предусмотрен?

Фото: twitter.com

Любопытно, что согласно КоАП, наказать водителя рублем могут лишь в том случае, если он сел за руль подшофе. Что же до тех автомобилистов, кто пребывает в болезненном состоянии, то никакого штрафа им бдительный сотрудник ГИБДД выписать не может: нет статьи, предусматривающей административную ответственность за нездоровый вид.

Следовательно, не оштрафуют гаишники и водителя с загипсованной рукой — ногой, пальцем, прочей частью тела. Равзе что могут вспомнить какую-нибудь схожую «безопасную» статью на дурака — авось, прокатит. Другой вопрос, что ответственность водителя не ограничивается административным кодексом: адекватному автомобилисту важно не столько уберечь кошелек от штрафов, сколько не причинить никому вред.

Управлять машиной с загипсованной рукой — как, впрочем, и ногой — крайне неудобно. Неудобно и небезопасно, ведь если на дороге возникнет внештатная ситуация, требующая оперативных действий и — скажем — обеих рук на руле, то шофер может с ней и не справиться, тем самым травмировав других участников движения. Поэтому, прежде чем садиться за руль с гипсом, подумайте трижды: стоит ли оно того? Или, может, лучше вызвать такси, пока еще не поздно…

автоправо, штрафы, суд, вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, дорога, трасса
22 апреля 2019
1483