Может ли инспектор ГИБДД оштрафовать водителя, управляющего машиной со сломанной рукой или ногой

В Правилах дорожного движения, как известно, можно отыскать достаточное количество абстрактных формулировок, которые могут трактоваться каждым водителем — и инспектором ГИБДД, что самое неприятное — по разному. В их число входит и пункт 2.7, где говорится, что водителю запрещено «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

И если с алкогольным, наркотическим и прочими опьянениями все понятно, то «болезненное и утомленное состояние» вызывает вопросы. Подпадает ли под эту формулировку перелом конечности? Вероятнее всего, подпадает. Также сюда можно отнести респираторные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой и насморком, всевозможные мигрени, обычное недомогание и многие другие проблемы со здоровьем.

А раз есть правило, значит, и штраф соответствующий предусмотрен?