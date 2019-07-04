На сколько могут повыситься цены за проезд по М4 «Дон»

Большинство водителей Центральной России знает, что М4 «Дон» — это дорого, но быстро. И сборщики денег за проезд по столь популярной федеральной трассе явно прекрасно себя чувствуют — народ заплатит, никуда не денется, раз в отпуск спешит. Когда ты почти как монополист оседлал одну из крупнейших артерий страны, возникает немалый соблазн «доить» проезжающих по-максимуму.

Это выражается в том, что перед летним сезоном отпусков «Автодор» повышает стоимость проезда на юг. Мы решили выяснить, каков «запас прочности» у этой, с позволения сказать, бизнес-стратегии. Насколько можно еще увеличить цену, чтобы люди не отказались от подобного рода «услуги».

Запуская голосование среди читателей портала «АвтоВзгляд» с вопросом «При каком уровне цен за проезд по М4 вы откажетесь от поездки по ней в отпуск на Юг?», минимальным порогом возможного повышения цены мы установили всего 20% от нынешних расценок. Максимальным указали трехкратный рост тарифов на М4: пусть и фантастично смотрится, но а вдруг?!

Всего в нашем исследовании приняли участие 6225 человек, что представляется явно более внушительной выборкой, нежели стандартные 1500 человек в опросах того же ВЦИОМ.