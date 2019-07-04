На сколько могут повыситься цены за проезд по М4 «Дон»

Как-то само собой разумеющимся в последнее время стала поездка летом к Черному морю из центральной России по платной трассе М4 «Дон». Неприятно платить не только за бензин и ночлег по дороге «на юга», но и за проезд по ней. Но это все лучше, чем стоять в искусственных пробках на альтернативных бесплатных дорогах и плестись по населенным пунктам под издевательскими знаками ограничения скорости в 30 км/ч.
Максим Строкер

Большинство водителей Центральной России знает, что М4 «Дон» — это дорого, но быстро. И сборщики денег за проезд по столь популярной федеральной трассе явно прекрасно себя чувствуют — народ заплатит, никуда не денется, раз в отпуск спешит. Когда ты почти как монополист оседлал одну из крупнейших артерий страны, возникает немалый соблазн «доить» проезжающих по-максимуму.

Это выражается в том, что перед летним сезоном отпусков «Автодор» повышает стоимость проезда на юг. Мы решили выяснить, каков «запас прочности» у этой, с позволения сказать, бизнес-стратегии. Насколько можно еще увеличить цену, чтобы люди не отказались от подобного рода «услуги».

Запуская голосование среди читателей портала «АвтоВзгляд» с вопросом «При каком уровне цен за проезд по М4 вы откажетесь от поездки по ней в отпуск на Юг?», минимальным порогом возможного повышения цены мы установили всего 20% от нынешних расценок. Максимальным указали трехкратный рост тарифов на М4: пусть и фантастично смотрится, но а вдруг?!

Всего в нашем исследовании приняли участие 6225 человек, что представляется явно более внушительной выборкой, нежели стандартные 1500 человек в опросах того же ВЦИОМ.

Тем более, у нас на сайте присутствует самая что ни на есть целевая аудитория — автомобилисты, а не скучающие пенсионерки и домохозяйки, которые обычно фигурируют в опросах профессиональных социологов.

Итак, оказалось, что уже при 20-процентном росте цены за проезд по М4 «Дон» 70% участников нашего исследования заявили, что откажутся от езды по трассе. В случае увеличения тарифа на 30% — еще 11% респондентов готовы отправиться на объездные дороги. При полуторном росте туда же отправится еще 9%. То есть, в общей сложности, поток легковушек в этом случае упадет на 90%!

Оставшиеся 10% «отвалятся» от М4 «Дон» при трехкратном увеличении сборов. О чем говорят эти результаты? Да все о том же: даже на самой дешевой платной трассе России (а М4 именно такова) нынешняя стоимость проезда критически близка к максимально приемлемой для 70% пользователей.

Достаточно еще минимального увеличения аппетитов «оператора трассы», и скоростное шоссе, реконструированное за счет налогоплательщиков и ставшее после этого платным для них же, превратится в никому не нужный памятник человеческой жадности.

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4 июля 2019
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