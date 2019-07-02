Тест-драйв Genesis G80: встреча на высшем уровне

Фото: Алексей Батушенко
Куча граждан, позиционирующих себя в интернете, как «автоэксперты» уже отписались и отговорились в видеороликах по поводу Genesis G80, пренебрежительно разоблачая его минимальные отличия от Hyundai Genesis. Подобные акты самолюбования собственной эрудицией интересны кому угодно, только не читателю/зрителю, который всерьез раздумывает о приобретении машины уровня BMW 5-er или Mercedes E-klasse.
Алексей Батушенко

Что увидит перед собой человек, для которого главное не «шашечки», а «ехать» при знакомстве с Genesis G80? Для начала — дизайн. В данном случае его не назовешь последним писком автомобильной моды, чего-то экстравагантного и прорывного не обнаружишь.

Но! Спокойный и где-то даже консервативный (по нынешним временам) стиль оформления «восьмидесятки» гарантирует, что и через пять лет она будет смотреться вполне органично на фоне соседей по потоку. Это однозначно хорошо, как для долговременного пользования машиной, так и с точки зрения последующей ее продажи.

А кроме того: вам часто попадались на глаза машины представительского класса с кричащей внешностью? Вот то-то и оно. Так что Genesis G80 с точки зрения внешности — вполне соответствует требованиям класса. Это если объективно смотреть на вещи.

Теперь об интерьере. Тут корейцы в меру сил постарались придать исходному Hyundai Genesis «лухари-черты» теперь уже премиального Genesis G80. Но видимо не решились на полную перекройку дизайна салона.

По сравнению с «предком», реальных изменений не так уж и много. Слегка изменился вид приборной панели, кое-где добавилось «металлических» декоративных накладок, подретушировались стрелочные часы на центральной консоли…

Главное отличие — иной селектор 8-ступенчатой АКП. Теперь он не фиксируется в положениях «D», «R» и остальных. Переключения между режимами происходят с помощью качания рукоятки, как положено в классе машин для серьезных дяденек. В остальном, все тоже «на уровне»: кожа, дорогой пластик в отделке, куча комфортных опций, включая возможность для босса, сидящего сзади, управлять всей «мультимедийкой» (довольно дружелюбной к пользователю, кстати) и задвигать в бардачок кресло переднего пассажира.

Но как раз в отделке интерьера G80 и гнездится своего рода барьер, препятствующий полноценному восприятию машины в качестве «премиума». Всевозможные клавиши, переключатели и прочий мелкий пластик в салоне Genesis несет на себе «печать Hyundai» — дизайнерский стиль оформления, характерный для массовых и даже бюджетных моделей корейского бренда.

Подобную ошибку в свое время совершил (тоже в целях экономии) концерн GM. В результате, помнится, у многих «рвало шаблон», когда человек обнаруживал во вроде как премиальном Cadillac подрулевые переключатели и клавиши на блоке климат-контроля от бюджетного Chevrolet Cruze и прочих Aveo. В следующих поколениях Cadillac этот «косяк» ликвидировался. Как, судя по всему, предстоит и Genesis, но пока…

Вот к чему вообще у Genesis G80, как к представительской машине, нет претензий, так это к его ходовым качествам. Понятно, что это не BMW 5-серии, да и никто не ставил такой задачи — конкурировать с баварскими машинами «для водителя». Но в роли средства максимально комфортного передвижения по хорошим дорогам G80 выступает просто великолепно. Управляемость получше, чем у предыдущего поколения Mercedes-Benz E-класса — известных «диваномобилей».

В быстрых поворотах G80 ожидаемо кренится, но без серьезных претензий, учитывая класс машины. Оговоримся, что на тесте у редакции портала «АвтоВзгляд» оказалась модификация с бензиновым турбированным агрегатом мощностью 245 л. с. Поэтому разгон тяжелого седана происходит без выбросов адреналина, но ровно, споро и надежно. Его 8,6 секунд до 100 км/ч не удовлетворят лишь заправского светофорного гонщика. Для нормальных же людей такой динамики — «за глаза» в большинстве ситуаций.

Приятно, кстати, что все Genesis G80, с любыми моторами (и с младшим 200-сильным, и с топовым 370-сильным) имеют полный привод. Сейчас, на горячем летнем асфальте это не особенно важно, а вот зимой его наличие по достоинству оценит владелец любого премиального заднеприводного «немца» или «японца».

В копилку «плюсиков в карму» G80 объективно придется положить еще и по-настоящему комфортную подвеску. Она прекрасно «жрет» неровности, обеспечивая машине свойство, которое называют «плывет над дорогой» что на 40 км/ч, что на 150 км/ч.

И еще корейцы всерьез отнеслись к шумоизоляции машины. На высокой скорости и даже на старом асфальте с уже вылезшим щебеночным наполнителем в салоне можно спокойно разговаривать вполголоса. Шум колес едва слышен, мотор тоже лопочет словно где-то вдали…

Ну и цены у корейского «премиума» вполне себе премиальные, хотя, конечно, слегка пониже чем у аналогов из Германии и Японии. Базовый G80 с двухлитровым 197-сильным бензиновым агрегатом стоит от 2,8 млн. рублей. Машина с 245-сильным мотором — от 2,9 млн. Ну а самый дорогой Genesis G80 — с 3,3-литровым 370-сильным V6 обойдется в 4,27 млн.

седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
2 июля 2019
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