Тест-драйв Genesis G80: встреча на высшем уровне

Что увидит перед собой человек, для которого главное не «шашечки», а «ехать» при знакомстве с Genesis G80? Для начала — дизайн. В данном случае его не назовешь последним писком автомобильной моды, чего-то экстравагантного и прорывного не обнаружишь.

Но! Спокойный и где-то даже консервативный (по нынешним временам) стиль оформления «восьмидесятки» гарантирует, что и через пять лет она будет смотреться вполне органично на фоне соседей по потоку. Это однозначно хорошо, как для долговременного пользования машиной, так и с точки зрения последующей ее продажи.

А кроме того: вам часто попадались на глаза машины представительского класса с кричащей внешностью? Вот то-то и оно. Так что Genesis G80 с точки зрения внешности — вполне соответствует требованиям класса. Это если объективно смотреть на вещи.