В России появятся еще 200 километров платных дорог

Еще 103,4 км находятся в вышей степени готовности, как рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Сейчас в ведении компании 3197 км трасс, из них 1300 км — «платников».

- За следующие 6 лет в планах построить 1700 километров дорог. Это достаточно серьезный объем работы, — подчеркнул глава госкомпании.

Для того, чтобы не стоять в очереди на пунктах оплаты проезда, а также пользоваться тарифом со скидкой, дорожники предлагают транспондеры. Так, за первое полугодие было продано 210 000 таких устройств, а всего девайс приобрели 990 000 автомобилистов.

Напомним, с 1 августа и по 13 октября «Автодор» дает возможность владельцам транспондеров других операторов, видимо, в качестве «завлекалочки», проезжать по платным участкам трасс М4 «Дон» и М11 «Москва — Санкт-Петербург» по тем же условиям, что и своим клиентам. А точнее, платить на 20 — 40% меньше базового тарифа.