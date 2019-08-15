Зачем инспекторы ГИБДД включают «мигалки» на своих машинах при проверке документов

Что нужно знать водителю о правилах работы экипажа дорожной полиции? Теоретически, это вообще не его дело. Однако в случае каких-то трений с гаишниками на дороге, подобная осведомленность может помочь выйти без потерь из щекотливой ситуации со служивыми.
Максим Строкер

Многие водители, скорее всего, замечали, что один экипаж ГИБДД проверяет документы у проезжающих мимо автомобилистов в сполохах включенной «мигалки» на патрульной машине, а другой — без сопровождения «цветомузыки». А бывает, что авто ДПС просто стоит на каком-нибудь островке безопасности, полицейские сидят внутри, а спецсигнал все равно зачем-то работает. Как все это объяснить?

Дело в следующем. Есть такой документ — Административный регламент ГИБДД. Он, собственно, и определяет все нюансы деятельности сотрудника Госавтоинспекции, в том числе и на дороге. В частности, Регламент утверждает в п. 88-м, что останавливать машины граждан инспектор может исключительно в местах, где Правила дорожного движения это разрешают.

Иначе говоря, в зоне действия знаков, запрещающих остановку и стоянку, тормозить проезжающий транспорт и требовать у водителей документы на проверку ГИБДД не имеет права! Но сразу вслед за этим запретом в Регламенте следует оговорка: «за исключением… случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения». Другими словами, включил «мигалку» (или расставил вокруг нее пластиковые конусы) — и останавливай кого угодно и где угодно.

Кроме того, когда полицейская машина просто стоит на месте с работающими проблесковыми маячками, это означает следующее. Сотрудники припарковали ее с нарушением ПДД. А отступать от требований Правил машине экстренной службы разрешается лишь при включенных спецсигналах. Вот полицейские и врубают их — чтобы легитимно нарушать. Почему это важно для рядового водителя?

Допустим, вас тормозит экипаж ДПС под запрещающим знаком, проверяет документы и начинает явно что-то «мутить» по поводу каких-то ваших якобы существующих нарушений. Тут можно сделать следующее. Выйти из авто со смартфоном, включить видео и заснять патрульную машину с выключенной «люстрой», лица инспекторов, окружающую «действительность» (чтобы можно было точно «привязать» место стоянки машины ДПС к зоне действия знаков или разметки) и сообщить служивым, что вы зафиксировали на видео совершенное ими нарушение ПДД и Административного регламента.

И отправите ролик их начальству и в местную прокуратуру — чтобы наказали правонарушителей. Далее можете с удовольствием наблюдать меняющееся выражение лиц господ полицейских: поступив как сказали, вы сильно подпортите им жизнь. В такой ситуации вас, с большой вероятностью предпочтут отпустить с миром, а не докапывать «левыми разводами».

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
15 августа 2019
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