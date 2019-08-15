Зачем инспекторы ГИБДД включают «мигалки» на своих машинах при проверке документов

Многие водители, скорее всего, замечали, что один экипаж ГИБДД проверяет документы у проезжающих мимо автомобилистов в сполохах включенной «мигалки» на патрульной машине, а другой — без сопровождения «цветомузыки». А бывает, что авто ДПС просто стоит на каком-нибудь островке безопасности, полицейские сидят внутри, а спецсигнал все равно зачем-то работает. Как все это объяснить?

Дело в следующем. Есть такой документ — Административный регламент ГИБДД. Он, собственно, и определяет все нюансы деятельности сотрудника Госавтоинспекции, в том числе и на дороге. В частности, Регламент утверждает в п. 88-м, что останавливать машины граждан инспектор может исключительно в местах, где Правила дорожного движения это разрешают.

Иначе говоря, в зоне действия знаков, запрещающих остановку и стоянку, тормозить проезжающий транспорт и требовать у водителей документы на проверку ГИБДД не имеет права! Но сразу вслед за этим запретом в Регламенте следует оговорка: «за исключением… случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения». Другими словами, включил «мигалку» (или расставил вокруг нее пластиковые конусы) — и останавливай кого угодно и где угодно.