На платных дорогах России оштрафовали 43 000 водителей, и совсем не за скорость

В ходе мероприятий, направленных на борьбу с заторами, снижение аварийности и предотвращение проездов без оплаты через контрольные терминалы, были установлены новые металлические стрелы пропускных шлагбаумов, которые пришли на смену мягким карбоновым. Сейчас такие конструкции работают на всех участках М4 «Дон», на 73-х полосах М11 «Москва — Санкт-Петербург» и на 34-х полосах М3 «Украина».

Кроме того, на пропускных пунктах появились дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений, «выписывающие» штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора. Благодаря новым камерам ГИБДД направила нарушителям свыше 43 000 «писем счастья» на общую сумму более 67 000 000 рублей. Причем около 6000 штрафов пришлись на повторные нарушения.

Напомним, что согласно ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», предусмотрено наказание в размере 1000 рублей, а за повторное нарушение в течение года — 5000 рублей.