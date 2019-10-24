В Москве начали ставить бордюры в два ряда

Поразительное «техническое решение» и, прямо скажем, оригинальное ноу-хау продемонстрировали столичные дорожники. Вернее даже не они, а Мосгортранс.

В московском СЗАО на Строгинском шоссе эта богоугодная организация затеяла сейчас ремонт — путем полной замены трамвайных путей, проходящих там между проезжими частями противоположных направлений.

Старые рельсы с гнилыми уже деревянными шпалами убирают. Как и покрывавшую их десяток лет и прекрасно сохранившуюся при этом плитку. Вместо нее, как выяснилось, появятся… бордюры! На фото к этой заметке видно, что, собственно, происходит.

Отныне между проезжей частью и трамвайными путями будет располагаться не один, а сразу два ряда бордюров.

В Москве этой осенью, как оказалось, случился выдающийся урожай бордюрных блоков. Вот и приходится дорожникам их пихать куда можно и куда не можно. Но власти города, как видим, уверенно справляются с этой непростой задачей — не взирая на проклятия москвичей, изнемогающих уже от непрерывной и повсеместной замены хороших придорожных бордюров на новые, а также вызванных этим бесконечным процессом дорожных заторов.