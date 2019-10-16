Семейный тест-драйв FIAT Doblo Panorama: теремок на колесах

Для детей любое семейное путешествие на автомобиле, как правило, всегда в радость, а особенно, если это энергичные парни восьми и одиннадцати лет. В таком возрасте они уже давно знают разницу между кроссовером, седаном, хетчбэком и универсалом. Но, увидев FIAT Doblo от них тут же прозвучал неуверенный вопрос с оттенком легкого недоумения: «Каблук»?!.
И подсобка в придачу
Справедливости ради заметим, что не только дети, но и многие взрослые соотечественники привыкли видеть в пассажирских универсалах повышенной вместимости исключительно коммерческую технику. Развенчать этот стереотип совсем легко, если узнать габаритные размер FIAT Doblo Panorama: минимальный объем его грузового отсека составляет 790 л, а со сложенными в пол сидениями второго ряда — 3200 л. Так что вместе с багажом сюда легко влезут сложенные коляски, детские велосипеды, самокаты…
Одним словом, родителям, отправляясь в путешествие, скажем, к морю, не придется тратиться на дополнительный бокс на крышу или велобагажник. Когда я открыл задние распашные двери «Фиата», поднял полку, и дети увидели нечто наподобие небольшого подсобного помещения, они почти всерьез изъявили желание ехать внутри грузового отсека. Теоретически, с ростом 158 и 134 см места там хватило бы обоим за глаза. Но ПДД есть ПДД…
Полная панорама
Второй аргумент в пользу того, что FIAT Doblo Panorama легко справится с ролью семейного автомобиля — это его просторный салон с высоченными потолками и обширной площадью остекления. Путешествовать в таких необъятных апартаментах и наблюдать бескрайние пейзажи за бортом — одно удовольствие.
Когда я открыл раздвижную дверь, и дети проскользнули в салон, от них вновь прозвучали нотки недоумения, но уже с оттенком восхищения: «Так это ж наш теремок на два дня!», — воодушевленно сказал младший, стоя в салоне в полный рост. «Хоромы», — вынес вердикт старший, на взрослый манер оглядывая пространство.
Без аппетита
Следующий аргумент в пользу пассажирского FIAT Doblo, как беспроигрышного варианта семейного авто — его экономичность. Наша верная колесница заряжена бензиновой 1,4-литровой «четверкой» мощностью 120 л. с. Официальный показатель расхода топлива в смешанном цикле составляет 7,2 л на 100 километров, но если быть откровенным, то до реального положения вещей все-таки стоит накинуть литр-два. Тем не менее, согласитесь, что 8—9 л на «сотню» — вполне умеренный показатель экономичности.
И поедем, и помчимся
Что касается, драйва и спортивных замашек, то такие амбиции совсем неуместны, когда речь идет о семейном автомобиле, в котором главными приоритетами остаются безопасность и надежность. Тем не менее, озорного гонора у оборотистого 120-сильного «атмосферника» на адекватный разгон хватает. А шестиступенчатая «механика», которая хорошенько раскручивает «четверку» на верхах, ему только в помощь. Так что в лени и нерасторопности обвинить работящего «итальянца» никак нельзя.
Страховка для всей семьи
Следующее преимущество FIAT Doblo Panorama — это надежная, неприхотливая и проверенная годами техническая часть. Но даже если в пути случится какая-то непредвиденная ситуация, пусть даже невольно спровоцированная водителем — например, кончился бензин, владелец итальянского универсала всегда может рассчитывать на бесплатные услуги оперативной техпомощи на дорогах. Речь идет об уникальной программе FIAT Top Assistance, которую получает покупатель нового Doblo.
Согласно ее условиям, в случае нештатной ситуации вдали от дома собственник может рассчитывать на следующие бесплатные услуги: подменный автомобиль, такси, номер в гостинице, помощь второго водителя и прочие премиальные возможности. В семейном путешествии, согласитесь, подобная страховка дорогого стоит!
Узнав обо всем этом, парни высказали желание, что неплохо было бы, чтобы машина где-нибудь посредине пути заглохла, чтобы проверить, как работает программа FIAT Top Assistance в деле. Однако Doblo без малейшего намека на недомогание и усталость долетел до Переславля. А у маленьких пассажиров была прекрасная возможность вдоволь насладиться уютными итальянскими апартаментами и пестрыми осенними панорамами за бортом. К тому же во время движения им удалось вкусно и плотно поесть, комфортно поспать и два раза поссориться. А во время остановки они даже попытались поиграть в салоне Doblo в «салки» и «прятки», но закончилось это борьбой на заднем диване, который вполне сошел за татами.
Веселые выходные
И, надо сказать, юным туристам в Переславле-Залесском скучать не придется. Главное — заранее составить график посещения увлекательных музеев, мероприятий и достопримечательностей. А их здесь предостаточно — музеи паровозов, утюга, чайника, ряпушки, итрости и смекалки, «Дом Берендея», «Русский парк» и масса других интересных развлечений.
Но мы остановимся на одном удивительном месте рядом с Переславлем, где кроме глубокого погружения в историю и созерцания живописнейших панорам Плещеева озера, нам даже удалось испытать FIAT Doblo Panorama на умеренном бездорожье. Еще до возникновения Переславля в 1152 году, на некотором удалении от его будущего месторасположения находился древний город Клещин, о котором упоминается в Повести временных лет. Некоторые историки выдвинули гипотезу, что первые укрепления в этих местах основал еще Вещий Олег в конце IX века.
На вершине одного из холмов древнего Клещина не так давно построена небольшая деревянная крепость с башнями и высоким частоколом, конструкция которой повторяет древнее сооружение. Гора эта называется Александровой, и на нее с азартом вскарабкался FIAT Doblo.
Познавательный офф-роуд
Разумеется, моноприводным «каблучкам» тягаться с серьезным бездорожьем незачем, но в пути может случиться всякое, что может вызвать необходимость съехать с асфальта на умеренный офф-роуд. Как раз у нас возникло такое желание, и мы решили доехать до неприступной крепости на вершине горы. Несмотря на длинные свесы и клиренс в 180 мм, FIAT Doblo успешно прошел испытание легким бездорожьем на радость взрослым и детям. Причем определенный промежуток пути пришлось забираться в горку по серьезным кочкам, поддерживая крейсерскую скорость и высокие обороты двигателя. Сцепление при переключении передач особо не капризничало и схватывало вовремя, а мотор уверенно вытягивал универсал наверх.
При этом нельзя не похвалить «итальянца» за его подвеску, которая на всем грунтовом участке аппетитно глотала ямы и кочки, по минимуму тревожа детей на галерке. А те во время движения так и норовили освободиться от тесных объятий ремней безопасности, чтобы прильнуть к противоположному окошку и рассмотреть захватывающие дух пейзажи с другого борта. Зато на вершине холма они подышали необъятной осенней Русью, услышали от родителей краткий экскурс в историю Клещина и Переславля-Залесского и целиком облазили могучую крепость. Кроме того, в безлюдной местности, вдали от чужих взоров, они снизу до верху облазили наш «теремок на колесах», который, кстати, великолепно вписался в окружающий пейзаж, а заодно и в наши увлекательные выходные. Путешествие удалось на славу, а FIAT Doblo в качестве семейного «дальнобойщика» оставил самые приятные впечатления. Рекомендую.