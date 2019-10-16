Семейный тест-драйв FIAT Doblo Panorama: теремок на колесах

Для детей любое семейное путешествие на автомобиле, как правило, всегда в радость, а особенно, если это энергичные парни восьми и одиннадцати лет. В таком возрасте они уже давно знают разницу между кроссовером, седаном, хетчбэком и универсалом. Но, увидев FIAT Doblo от них тут же прозвучал неуверенный вопрос с оттенком легкого недоумения: «Каблук»?!.

И подсобка в придачу

Справедливости ради заметим, что не только дети, но и многие взрослые соотечественники привыкли видеть в пассажирских универсалах повышенной вместимости исключительно коммерческую технику. Развенчать этот стереотип совсем легко, если узнать габаритные размер FIAT Doblo Panorama: минимальный объем его грузового отсека составляет 790 л, а со сложенными в пол сидениями второго ряда — 3200 л. Так что вместе с багажом сюда легко влезут сложенные коляски, детские велосипеды, самокаты…

Одним словом, родителям, отправляясь в путешествие, скажем, к морю, не придется тратиться на дополнительный бокс на крышу или велобагажник. Когда я открыл задние распашные двери «Фиата», поднял полку, и дети увидели нечто наподобие небольшого подсобного помещения, они почти всерьез изъявили желание ехать внутри грузового отсека. Теоретически, с ростом 158 и 134 см места там хватило бы обоим за глаза. Но ПДД есть ПДД…

Полная панорама

Второй аргумент в пользу того, что FIAT Doblo Panorama легко справится с ролью семейного автомобиля — это его просторный салон с высоченными потолками и обширной площадью остекления. Путешествовать в таких необъятных апартаментах и наблюдать бескрайние пейзажи за бортом — одно удовольствие.