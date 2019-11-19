Подмосковные Химки скоро избавят от жутких пробок

Четырехполосная автомагистраль появится на пересечении Ленинградского шоссе с улицей Репина и соединит западные и восточные районы Химок, что улучшит транспортное сообщение между ними. На первый этап строительства из средств бюджета Московской области выделено 2 млрд. 421 млн. рублей. Строительство будет вестись ударными темпами, и первая очередь развязки будет сдана через 2 года после начала работ.

А они начнутся, скорее всего, уже в этом году: Дирекция дорожного строительства Московской области проводит тендер по выбору подрядчика. Заявки на участие принимаются до 6 декабря, и в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя. По условиям контракта, он должен будет приступить к работе сразу после подписания договора.

Однако, как считаю некоторые эксперты, существенного облегчения водители не получат, поскольку «путинский проект» был странным образом усечен. Если изначально предполагалось, что развязка будет включать в себя путепровод через проезжую часть автомобильной дороги М10 «Россия», левоповоротную эстакаду, левоповоротный и правоповоротный съезды, боковые проезды вдоль Ленинградки плюс путепровод через Октябрьскую железную дорогу и кольцевую развязку на пересечении улиц Репина, Заводская и Коммунального проезда, то сейчас большей части мероприятий не предусмотрено.

Так, проектировщики отказались от одновременного с возведением эстакады строительством кольцевой развязки и расширением проезжей части на улицах Репина, Заводской и на Коммунальном проезде. В результате образуется классическое «бутылочное горлышко» с замыканием автомобильных потоков из Новых Химок (2 полосы) и от Ленинградского шоссе (еще 2 полосы) в одну полосу на существующем путепроводе над железной дорогой. А затем все это будет упирается в нерегулируемый Т-образный перекресток. Водителям в итоге станет только хуже.