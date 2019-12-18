В соревновании дорожных реагентов и песка победила химия

В Красноярске обнародовали итоги эксперимента по сравнению эффективности в борьбе со снегом и льдом на асфальте препарата «Бионорд» и старой доброй песчано-соляной смеси. «Соревнование» было организовано по требованию граждан, недовольных воздействием «Бионорда» на обувь, машины и экологию.

Чтобы выявить победителя, четыре магистрали города — проспект Свободный, улицы Киренского, Игарская и Белинского, — вместо привычного «Бионорда» в течении месяца обрабатывали песком и солью.

По данным мэрии, число аварий на этих улицах в период эксперимента увеличилось, снегоуборочным машинам приходилось выезжать на участки чаще. На улице Киренского констатирован рост числа ДТП по причине низких сцепных качеств дорожного полотна. Кроме того, коммунальщики зафиксировали появление на обочинах песка, который весной придется убирать.

С учетом полученных данных, власти решили все-таки отказаться от песка в пользу реагентов, пишет Sibnovosti.ru.