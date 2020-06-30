Дмитровское и Алтуфьевское шоссе свяжут новым путепроводом

Так, сегодня «перепрыгнуть» с Дмитровского шоссе на Алтуфьевское можно только в трех местах: в районе метро и железнодорожной станции «Окружная»; через Лианозовский проезд и через МКАД. И вот на днях завершился тендер на строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги. Он соединит ул. 800-летия Москвы со стороны Дмитровки с улицей Инженерной со стороны Алтушки. При этом, как сообщает ресурс RosTender.info, победивший в тендере подрядчик должен будет завершить всю работу ровно через два года после того, как будет подписан договор.

Сумма контракта немалая — 6 млрд. 956 млн. рублей. Однако и объемы новой стройки впечатляют. Достаточно сказать, что она затронет районы Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Алтуфьевский.

И даже если предположить, что, как это обычно бывает в России, сроки и подписания итоговых документов, и собственно строительство по каким-либо причинам затянуться, в весьма обозримом будущем мы получим очередную развязку, которая значительно облегчит жизнь столичных водителей.