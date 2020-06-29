Как можно потерять гарантию на Audi, Volkswagen или Porsche при замене масла

Как известно, доля немецких машин в нашей стране достаточно весома и стабильно увеличивается за счет новых моделей Volkswagen, Audi и Porsche, поступающих на российский рынок как из-за рубежа, так и с российских заводов. При этом далеко не все поклонники именитого немецкого автопроизводителя знают, что, запуская в серию новые модификации машин, концерн еще с 2017 года ввел новые требования для моторных масел, сформулированные как Longlife 4 с номерами допусков 508 00/509 00.
Речь идет о производстве специализированных масел, ориентированных на современные двигатели нового поколения. Такие силовые агрегаты позиционируются разработчиками как сверхэнергосберегающие, то есть, дополнительной экономящих топливо. Экономия составляет примерно 1,5% (по сравнению с предыдущей спецификацией Longlife 3) и достигается за счет малой вязкости и низкого коэффициента трения. В качестве примера серийного исполнения подобных моторов можно привести двигатели 2.0 TFSI 140 КВТ, 3.0 TDI CR 160 КВТ, 1.4 TSI EA211 (CZCA, CZDA, CZDB, CZDD, CZEA, CZTA), имеющие экологический класс EURO 6.
Перечисленные двигатели имеют ряд важных конструктивных особенностей, которые, собственно, и определяют новые требования к используемым смазочным материалам. Это, в частности, уменьшенные диаметры коренных шеек коленвала, «рваные» шатуны, увеличенный зазор в поршневой группе, углеродистое покрытие поршней, а также особая форма поршневых колец. На маслосъемном кольце сделаны сходящиеся фаски, а вкладыши не содержат свинца.
Отметим, что отмеченные выше варианты двигателей уже устанавливаются на конвейере с 2017 года, где в качестве заводской заливки используют масло ACEA C5, SAE 0W-20. При этом существующая статистика говорит о том, что новыми маслами в настоящее время пользуется примерно 6% владельцев автомобилей VAG, и эта доля постоянно растет. Так, масла допусков 508 00/509 00 С20 рекомендуется использовать на моделях Porsche Panamera и 971, а также в рестайлинговых Macan, созданных на платформе Audi Q5 c бензиновыми двигателями объемом 2 и 3 литра конструкции VAG. Кроме того, масла с данным допуском рекомендуется использовать в Audi Q5 и Q3, а также Volkswagen Tiguan.
Значительное увеличение количества машин, потребляющих смазочные материалы со специализированными допусками, существенно повысило спрос на них. Ответ на эту тенденцию не заставил себя ждать. Совсем недавно на наш рынок из Германии стали поступать моторные масла нового поколения Top Tec 6200 0W-20, разработанные компанией Liqui Moly для автомобилей марок Porsche, Audi и Volkswagen с именными допусками VW 508 00/509 00 и соответствием требованиям Porsche C20 и ACEA C5.
Новинка соответствует оригинальному номеру VAG G 052 577 MХ и совместима с самыми требовательными сажевыми фильтрами и фильтрами твердых частиц бензиновых двигателей. Для достижения максимального эксплуатационного ресурса данное масло содержит 80% полиальфаолефинов (ПАО) в базовой основе, что выгодно отличает его от других вариантов подобных масел, содержащих до 30% ПАО. Это обеспечивает дополнительные стойкость и срок службы масла, что особо актуально для российских условий эксплуатации.
Масло Top Tec 6200 0W-20 ориентировано на моторы Volkswagen&Porsche и используется только в самых современных бензиновых и дизельных двигателях (например, TFSI, TDI), напрямую требующих соответствующие допуски. Чтобы это подчеркнуть, дизайн нового масла Top Tec 6200 0W-20 выполнен в отличном от других масел серии Top Tec дизайне, а само масло имеет специальный зеленый оттенок для исключения риска использования его в двигателях, требующих другие допуска, что продиктовано предписаниями концерна VAG.
Очень важным является наличие в новинке специального химического маркера, по которому официальные дилеры марок автоконцерна VAG определяют подлинность допуска VW 508 00/509 00. В случае отсутствия данного маркера в составе масла, автомобиль может быть лишен гарантии автопроизводителя. Масло Top Tec 6200 0W-20 также может использоваться в автомобилях других производителей, таких как, BMW, Mercedes, Opel, Volvo и т. д. при условии наличия прямых требований ACEA C5.