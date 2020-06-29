Как можно потерять гарантию на Audi, Volkswagen или Porsche при замене масла

Как известно, доля немецких машин в нашей стране достаточно весома и стабильно увеличивается за счет новых моделей Volkswagen, Audi и Porsche, поступающих на российский рынок как из-за рубежа, так и с российских заводов. При этом далеко не все поклонники именитого немецкого автопроизводителя знают, что, запуская в серию новые модификации машин, концерн еще с 2017 года ввел новые требования для моторных масел, сформулированные как Longlife 4 с номерами допусков 508 00/509 00.

Речь идет о производстве специализированных масел, ориентированных на современные двигатели нового поколения. Такие силовые агрегаты позиционируются разработчиками как сверхэнергосберегающие, то есть, дополнительной экономящих топливо. Экономия составляет примерно 1,5% (по сравнению с предыдущей спецификацией Longlife 3) и достигается за счет малой вязкости и низкого коэффициента трения. В качестве примера серийного исполнения подобных моторов можно привести двигатели 2.0 TFSI 140 КВТ, 3.0 TDI CR 160 КВТ, 1.4 TSI EA211 (CZCA, CZDA, CZDB, CZDD, CZEA, CZTA), имеющие экологический класс EURO 6.