Авторынок России затягивает пояса: компании продолжают сокращать модельный ряд

По данным агентства «Автостат», за 7 месяцев 2020 года в России продали 754 900 машин, что на 12,8% меньше, чем в январе—июле 2019 года. И хотя многие представители именитых брендов говорят, что, мол, сейчас самое время для покупки нового авто, россияне не спешат расставаться с деньгами.
Пугает неизвестность и вероятность второй волны коронавируса. Производители тоже корректируют планы и убирают модели, которые плохо продаются.
BMW
За семь месяцев этого года «баварцы» продали на 14% меньше, чем за тот же период 2019 года, поэтому решили подкорректировать свой модельный ряд. В результате из него исчезли целых четыре модели. Это хетчбэки 1-й серии, BMW Active Tourer 2-й серии и инновационные i3 и i8.
Smart
Официально компания из России не уходит, но ее глобальная стратегия предусматривает перевод всей модельной линейки на электротягу. По данным «Авторевю», в обозримом будущем электрические «Смарты» мы в России не увидим. Причина, как пишет издание, в «нецелесообразности инвестировать в сертификацию машин с дополнительными компонентами, читай — с системой ЭРА-ГЛОНАСС».
Решение понятно, ведь продажи «Смартов» смешны. За 7 месяцев этого года хозяев нашли всего 49 машин. Так что пока непонятно, что будет после того, как у дилеров в продаже закончатся все «малыши» с бензиновыми двигателями.
Renault
Французы решили больше не продавать у нас Dokker и электрический Kangoo Z. E. Что касается «Доккера», то модель поставляли к нам с марокканского завода Renault, а на локализацию модели представительство так и не решилось. Видимо потому, что продажи не радовали. За два с половиной года удалось реализовать примерно 1300 фургонов и 3500 пассажирских версий, а этого для начала локализации крайне мало. Ну а Kangoo Z. E. всегда был имиджевой моделью.
Jaguar
Бренд прекращает продажи модели XJ в кузове седан из-за того, что компания решила свернуть выпуск модели. На смену ей придет кардинально новый автомобиль на электротяге. Ожидается, что новинка станет конкурентом Tesla. Из-за этого ее будущее пока туманно, ведь электромобили в России до сих пор дорогая экзотика и их продажи невелики.
Peugeot-Citroen
Концерн PSA убирает из модельного ряда компактный кроссовер Peugeot 2008, ну а чуть раньше были прекращены продажи минивэна Citroёn C4 SpaceTourer. «Французы» не блещут результатами продаж в России. За 7 месяцев хозяев нашли 1527 моделей Peugeot, что на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года, а снижение продаж Citroёn составило 15% (1209 машин).