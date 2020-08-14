Авторынок России затягивает пояса: компании продолжают сокращать модельный ряд

BMW

За семь месяцев этого года «баварцы» продали на 14% меньше, чем за тот же период 2019 года, поэтому решили подкорректировать свой модельный ряд. В результате из него исчезли целых четыре модели. Это хетчбэки 1-й серии, BMW Active Tourer 2-й серии и инновационные i3 и i8.

Smart

Официально компания из России не уходит, но ее глобальная стратегия предусматривает перевод всей модельной линейки на электротягу. По данным «Авторевю», в обозримом будущем электрические «Смарты» мы в России не увидим. Причина, как пишет издание, в «нецелесообразности инвестировать в сертификацию машин с дополнительными компонентами, читай — с системой ЭРА-ГЛОНАСС».

Решение понятно, ведь продажи «Смартов» смешны. За 7 месяцев этого года хозяев нашли всего 49 машин. Так что пока непонятно, что будет после того, как у дилеров в продаже закончатся все «малыши» с бензиновыми двигателями.