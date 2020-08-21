В Москве разбили каршеринговый Ford Mustang 1969 года

В августе прошлого года в автопарке каршеринга «Яндекс.Драйв» появились олдтаймеры Ford Mustang: для аренды стали доступны синий кабриолет 1969 года и красное купе 1965 года. Оба маслкара — в отличном, почти заводском состоянии (если не считать блока телематики). Чтобы арендовать любой из этих автомобилей, водитель должен быть не младше 26 лет, а его стаж вождения — не меньше шести лет.

Синий кабриолет был подбит на улице Остоженка возле дома 25. Как описывают ситуацию очевидцы, виновником ДТП стал водитель такси, который двигался навстречу (!) одностороннего движения и решил развернуться через сплошную линию разметки. От удара Ford Mustang отбросило в припаркованную маршрутку.

Как можно судить по фотографии, легендарный автомобиль пострадал достаточно серьезно… У кабриолета, как минимум, оторвано переднее правое колесо, повреждены крыло, капот и бампер. Восстановление машины точно будет сложным и дорогим. Хотя, конечно же, олдтаймер был застрахован.