Нужно ли ремонтировать бампер из-за сколов и царапин на краске

Красота, как известно, требует жертв, и подавляющее большинство автовладельцев готовы доводить данный принцип до полного абсурда. Это частенько проявляется в их отношении к внешнему виду своего авто. Когда повреждение появилось на какой-либо из металлических частей кузова, таких как двери, крылья, стойки и т. п., понять боль-печаль владельца вполне можно.

Голый, без защиты ЛКП участок будет подвержен воздействию химически агрессивных веществ из окружающей среды и прежде всего противогололедных реагентов. Через скол (царапину) в краске они доберутся до металла и начнут превращать его в ржавую труху. Поэтому в данном случае бороться с повреждениями нужно обязательно и как можно скорее.

Основные вопросы к вменяемости трясущихся над непорочным обликом своего авто владельцев возникают в случае, когда они искренне печалятся, заметив малюсенькую свежую «царапку» на пластиковой детали — переднем или заднем бампере, молдинге и т. п.

Разумеется, если таковая возникает из-за ДТП, а на машину распространяется полис КАСКО, — грех не «поквитаться» со страховой компанией. То есть заставить ее потратить на ремонт вашей машины хотя бы часть от кругленькой суммы, с которой пришлось расстаться при заключении договора.

Но если царапина или скол краски на бампере появились, например, при неудачной парковке (при столкновении о бордюр, допустим) или от камешка, прилетевшего на большой скорости от встречного авто, либо вообще непонятно по какой причине — переживать нет вообще никакого смысла.