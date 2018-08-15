Нужно ли ремонтировать бампер из-за сколов и царапин на краске

Подавляющее большинство российских автовладельцев крайне трепетно относится к сохранности внешнего вида своего авто. В каких случаях этот подход лишен практического смысла?
Максим Строкер

Красота, как известно, требует жертв, и подавляющее большинство автовладельцев готовы доводить данный принцип до полного абсурда. Это частенько проявляется в их отношении к внешнему виду своего авто. Когда повреждение появилось на какой-либо из металлических частей кузова, таких как двери, крылья, стойки и т. п., понять боль-печаль владельца вполне можно.

Голый, без защиты ЛКП участок будет подвержен воздействию химически агрессивных веществ из окружающей среды и прежде всего противогололедных реагентов. Через скол (царапину) в краске они доберутся до металла и начнут превращать его в ржавую труху. Поэтому в данном случае бороться с повреждениями нужно обязательно и как можно скорее.

Основные вопросы к вменяемости трясущихся над непорочным обликом своего авто владельцев возникают в случае, когда они искренне печалятся, заметив малюсенькую свежую «царапку» на пластиковой детали — переднем или заднем бампере, молдинге и т. п.

Разумеется, если таковая возникает из-за ДТП, а на машину распространяется полис КАСКО, — грех не «поквитаться» со страховой компанией. То есть заставить ее потратить на ремонт вашей машины хотя бы часть от кругленькой суммы, с которой пришлось расстаться при заключении договора.

Но если царапина или скол краски на бампере появились, например, при неудачной парковке (при столкновении о бордюр, допустим) или от камешка, прилетевшего на большой скорости от встречного авто, либо вообще непонятно по какой причине — переживать нет вообще никакого смысла.

Прежде всего потому, что пластик не ржавеет, ему все равно — укрыт ли он от погодных невзгод краской или нет. Так что ответ на вопрос «перекрашивать или нет» лежит почти целиком в плоскости эстетической. Чувство прекрасного у автовладельцев порой бывает довольно парадоксальной субстанцией. Гражданин может, к примеру, месяцами не мыть свою машину, не обращая внимания на сантиметровый слой грязи по всему кузову.

И он же начинает рвать волосы на спине, обнаружив новый скол от камня на бампере. Красить бампер, по большому счету, следует лишь в нескольких случаях. Когда он был сломан и подвергался реставрации, когда машину по тем или иным причинам перекрашивают полностью и когда на авто устанавливают абсолютно новый бампер. Малярные работы по этому куску пластика ради эстетической борьбы со сколами-царапинками по определению бессмысленна. Хотя бы по той причине, что через минуту после выезда из ворот сервисного центра вы вполне можете «поймать» красивым бамперочком новый камень, сведя насмарку все свои потуги к прекрасному.

Более того: если вы планируете в обозримом будущем продавать машину, перекрашивать бампера просто вредно для кошелька. Мало-мальски опытный потенциальный покупатель, скорее всего, обнаружит факт перекраски. После этого вы уже никак не убедите его в том, что машина не попадала в аварии. А это напрямую скажется на цене авто.

авария, ремонт
15 августа 2018
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