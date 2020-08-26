Почему россияне массово отказываются от автопутешествий в Крым или Сочи

Тем россиянам, кто привык понежится в отпуске под жарким южным солнцем на берегу теплого моря, всемирная коронавирусная истерия практически не оставила выбора: только черноморское побережье либо в Крыму, либо в Краснодарском крае — в Сочи и прочих «адлерах».
Стоимость авиаперелета в сторону Черного моря или билет в купе скорого поезда в том же направлении отнюдь не радовали кошелек пассажира. Многие в такой ситуации готовы сэкономить и добираться до Крыма или Сочи на своей машине. Но и тут: если хочешь доехать по нормальной дороге — плати! Шоссе М4 «Дон» у нас, как известно, — не для бедных. Хотя, например, за езду по точно такого же по качества Новорижской трассе М9 никому пока не пришло в голову брать деньги…
Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, как на самом деле относятся автомобилисты ко всей этой ситуации: полувынужденному посещению Черноморского побережья и «платника» М4. Для этого мы организовали два опроса среди наших читателей. В первом мы предлагали ответить на вопрос: «Планируете ли вы в этом году поехать в Сочи или Крым на своей машине?» Всего в нем приняло участие 3600 человек. Наиболее популярным ответом на него, набравшим 47% (1719 человек), стал следующий: «Ни за что: зачем мне совковый сервис по европейским ценам».
Чуть меньше 33% опрошенных (1193 человека) выбрали вариант: «Может быть и поехал, но на отпуск нет денег, благодаря режиму самоизоляции». 5% (195 человек) ответили: «Придется ехать, потому что границы закрыты». И только 14% респондентов (514 участников) выбрали «Поеду, как езжу каждый год».
Таким образом выяснилось, что среди читателей портала «АвтоВзгляд» только 19% по своей воле выбрали в этом году в качестве отдыха поездку на своей машине к Черному морю. И перед ними неизбежно встал вопрос выбора маршрута — по платной дороге или по бесплатной альтернативе. Какой из них милее нашим читателям? Им было предложено ответить на вопрос: «Будете ли вы пользоваться платными дорогами, отправляясь в отпуск на машине, или поедете по альернативным бесплатным трассам?»
На исследование откликнулось почти 2500 респондентов. И только 26% из них (649 граждан) однозначно высказались за езду по «платнику». Еще 27% (660) готовы им воспользоваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Зато в общей сложности 47% участников (1146 читателей) оказались радикальными противниками поездок по платной трассе. Таким образом, если бы не всемирная коронавирусная истерия, на черноморские курорты в этом году на машинах по платным трассам отправилось бы не более 10% россиян.