Почему россияне массово отказываются от автопутешествий в Крым или Сочи

Тем россиянам, кто привык понежится в отпуске под жарким южным солнцем на берегу теплого моря, всемирная коронавирусная истерия практически не оставила выбора: только черноморское побережье либо в Крыму, либо в Краснодарском крае — в Сочи и прочих «адлерах».

Стоимость авиаперелета в сторону Черного моря или билет в купе скорого поезда в том же направлении отнюдь не радовали кошелек пассажира. Многие в такой ситуации готовы сэкономить и добираться до Крыма или Сочи на своей машине. Но и тут: если хочешь доехать по нормальной дороге — плати! Шоссе М4 «Дон» у нас, как известно, — не для бедных. Хотя, например, за езду по точно такого же по качества Новорижской трассе М9 никому пока не пришло в голову брать деньги…

Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, как на самом деле относятся автомобилисты ко всей этой ситуации: полувынужденному посещению Черноморского побережья и «платника» М4. Для этого мы организовали два опроса среди наших читателей. В первом мы предлагали ответить на вопрос: «Планируете ли вы в этом году поехать в Сочи или Крым на своей машине?» Всего в нем приняло участие 3600 человек. Наиболее популярным ответом на него, набравшим 47% (1719 человек), стал следующий: «Ни за что: зачем мне совковый сервис по европейским ценам».